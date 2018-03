Venti forti e temporali sull' Italia | danni nel pisano per tromba d' aria | frane in

Allerta Meteo della protezione civile per la Domenica delle Palme : piogge e forti Venti al Sud : Allerta Meteo – Una struttura depressionaria di origine atlantica sta raggiungendo il Mar Mediterraneo occidentale innescando una nuova fase di maltempo, dapprima sulla Sardegna e successivamente sulle regioni meridionali; le precipitazioni saranno accompagnate da un generale rinforzo della ventilazione dai quadranti meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni ...

Allerta maltempo - in arrivo sull'Abruzzo - forti Venti e nevicate a bassa quota : L'Aquila - Dalla serata di oggi e per le successive 24-36 ore si prevede il persistere di venti forti o di burrasca nord-orientali, con raffiche di burrasca forte, su regioni centrali e Abruzzo. Dal primo mattino di domani, giovedì 22, e per le successive 24-30 ore, previste nevicate al di sopra di 200-400 metri sull'Abruzzo, con apporti al suolo moderati. Lo rende noto il Centro Funzionale d'Abruzzo della Protezione Civile ...

Allerta Meteo - vortice ciclonico in azione al Centro/Sud; attesi temporali - Venti freddi tempestosi e forti nevicate fino in medio/bassa collina : 1/16 ...

Maltempo - nuova allerta meteo della protezione civile per tutto il Centro/Sud : forti temporali - tanta neve e Venti impetuosi : allerta meteo – Una vasta saccatura di origine atlantica continua a determinare condizioni di instabilità sul nostro Paese, unitamente ad aria più fredda proveniente dal nord-Europa, apportando da stasera nuove precipitazioni che si intensificheranno su tutto il meridione, assumendo carattere nevoso fino a quota collinare, accompagnate da un generale rinforzo dei venti nord-orientali. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Allerta meteo Toscana : codice arancione per Venti forti : Una perturbazione in arrivo sull’Italia centrale interessera’ in parte anche la Toscana. Al suo seguito e’ previsto l’ingresso di forti venti di Grecale. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per vento forte con validita’ dalla mezzanotte di oggi fino alle 17 di domani, per tutta la Toscana. Inoltre e’ stato emesso un codice giallo per neve dalle ore 20 di ...

Nuova allerta meteo in Campania : Venti forti e temporali per 24 ore : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato una Nuova allerta meteo per piogge e temporali valevole a partire dalle ore 15 di oggi e per le successive 24 ore. Sull'intero territorio ...

Maltempo - allerta meteo della Protezione Civile : temporali e Venti forti : Ancora forte instabilità meteorologica sul nostro Paese. Un nuovo impulso perturbato, infatti, ha fatto ingresso martedì mattina dal nord Atlantico sul bacino del Mediterraneo occidentale e ha raggiunto la nostra...

Allerta meteo Sardegna : da stanotte Venti forti e mareggiate : La protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse a partire dalle 3 di stanotte sino alla mezzanotte di domani. Si prevedono venti anche di burrasca forte sui mari occidentali e meridionali davanti alla Sardegna con mareggiate lungo le coste esposte avvertenze. Viene raccomandata la massima prudenza se ci si trova alla guida di un’auto o di una moto con particolare attenzione nei tratti stradali piu’ esposti, come ...

Maltempo - il ritorno del Burian flagella il Regno Unito : neve - ghiaccio e forti Venti [GALLERY] : 1/30 ...

Weekend perturbato - Venti forti al Sud : ANSA, - ROMA, 16 MAR - Tempo perturbato al Centro-Nord e venti forti al Sud caratterizzeranno il Weekend per l'avanzamento sul Mediterraneo di una struttura depressionaria di origine atlantica e, ...

Allerta meteo Lazio : piogge e Venti forti da domani pomeriggio : “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal pomeriggio di domani, giovedì 15 marzo e per le successive 24-30 ore si prevedono sul Lazio ‘precipitazioni a carattere di rovescio o temporale. venti forti con raffiche di burrasca dai quadranti meridionali specie sui settori costieri. Mareggiate lungo le coste ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile : “temporali e forti Venti in arrivo anche al Centro/Sud” [BOLLETTINI] : Allerta Meteo. L’area di bassa pressione di origine atlantica presente sul Mediterraneo, sta determinando precipitazioni diffuse soprattutto al Nord. Nella giornata di domani la perturbazione raggiungerà le regioni meridionali italiane, seguita da un’intensificazione della ventilazione dai quadranti occidentali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta ...

