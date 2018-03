Velvet Coleccion | la serie in anteprima | dove e quando?

Blastingnews

(Di sabato 31 marzo 2018) Ci avviciniamo sempre più alla messa in onda dello spinoff ufficiale dellaGalleria #che ha preso il nome diVIDEO sull'ammiraglia Rai. La nuovavedra' come protagonista un'altra donna molto amata della, ossia Marta Hazas che vestira' di nuovo i panni di Clara Montesinos. Quest'ultima prendera' il posto di Paula Echevarria Ana Ribera all'interno dell'Atelier affiliato che si aprira' ufficialmente a Barcellona negli anni 70, ossia 5 anni più tardi agli eventi vissuti nell'ultima stagione di Galleria. La Rai dovrebbe aver acquistato i diritti dello spinoff che verra' mandato sul piccolo schermo, probabilmente, nell'estate 2018, tra giugno e luglio. #è composta da 10 puntate di 50 minuti cadauna prodotte da Bambù e Movistar+, ed è gia' stata rinnovata per un continuo, ossia per una seconda stagione. Ovviamente i ...