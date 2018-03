Vela | le speranze di medaglia dell’Italia verso Tokyo 2020 | il giusto mix tra giovani

oasport

: @RealHumanBeing8 Ormai, eletto a capitano, sta letteralmente tenendo vive le mie speranze di salvezza. #UST99 - rio_vela : @RealHumanBeing8 Ormai, eletto a capitano, sta letteralmente tenendo vive le mie speranze di salvezza. #UST99 - VELOSPORT1960 : - Veladuepuntozer : Fine delle speranze per John Fisher -

(Di sabato 31 marzo 2018) Nel bel mezzo del quadriennio che porterà aè già possibile tracciare un primo bilancio e fare qualche previsione in vista dei prossimi Giochi Olimpici, ben consapevoli di poter essere smentiti. È ancora presto, ma l’appuntamento sembra già così vicino per la, dal momento che già in estate i primi equipaggi potranno staccare il pass ai Mondiali delle classi olimpiche di Aarhus. L’Italia era uscita con le ossa rotte dall’esperienza di Rio ma l’orizzonte, guardando al Giappone, appare limpido. Traemergenti, atleti navigati, certezze, sorprese e ampi margini di crescita. È giovane ma è già una certezza nei Laser Stardard. Il 2017 ha consacrato Francesco Marrai come uno dei migliori interpreti al mondo di questa classe. Vincitore del Trofeo Princesa Sofia, argento agli Europei, è considerato unanimemente uno dei talenti più cristallini della ...