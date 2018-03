Vecchi nemici si scoprono partner

ilgiornale

(Di sabato 31 marzo 2018) A sorpresa, verso la fine del venerdì santo, Mediaset e Sky hanno ieri messo fine a una guerra che durava da 15 anni. Potrebbe sembrare retorica, ma non lo è. L'accordo annunciato è di natura commerciale, ma la portata è grande e tale da rappresentare anche un segnale per probabili sviluppi futuri, finanziari e societari. Tanto che già da ora Mediaset si è garantita l'opzione (esercitabile tra novembre e dicembre prossimi) per cedere a Sky l'intera piattaforma tecnologica di Mediaset Premium. In altri termini non è una delle tante intese che si firmano tra operatori media per scambiarsi o condividere qualcosa. È molto di più, l'inizio di una nuova era. A maggior ragione in questo preciso momento storico, che vede Mediaset impegnata nella battaglia legale contro Vivendi seguita al gran rifiuto da parte dei francesi di rispettare gli impegni per l'acquisto dei canali pay di Mediaset ...