VAR IN JUVENTUS-MILAN Tocco di braccio di Bonucci in area di rigore | ma prima è fallo di

Champions League - Carrera : 'La Juventus può arriVARe in finale' : L'allenatore italiano e' intervenuto durante 'Maracana'' nel pomeriggio di RMC Sport e sull'esperienza alla Juve ha detto: ' Conte sicuramente e' stato fondamentale perche' quella era una squadra che ...

Designazione arbitri Serie A/ Mazzoleni per Juventus Milan - Massa al VAR : il 2 allo Stadium vale... : Designazione arbitri Serie A, Mazzoleni per Juventus Milan, Massa al Var: il 2 allo Stadium vale sei volte la posta in gioco. Fa discutere la scelta di Massa per la gara dello Stadium(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 15:29:00 GMT)

Corsa Scudetto : il Napoli tiene vivo il sogno - cinque partite per arriVARe allo scontro diretto con la Juventus : cinque partite per arrivare allo scontro diretto e provare a giocarsi il tutto per tutto allo Juventus Stadium. E’ questo il minisprint che il Napoli prepara per tenere in vita il sogno Scudetto. Un sogno ancora vivo nonostante il sorpasso in classifica e in cui i giocatori azzurri credono fino in fondo. La consapevolezza dei propri mezzi e la personalita’ sono due aspetti su cui Maurizio Sarri ha lavorato molto nei suoi tre anni a ...

Juventus - Allegri deve troVARe un posto a Dybala. Si torna al 4-2-3-1? : La Joya è di nuovo decisivo e non può essere lasciato in panchina. Ecco le ipotesi per farlo giocare

ARBITRO MARCINIAK/ Video - moviola Tottenham-Juventus : rigore a Douglas Costa negato - col VAR... : ARBITRO MARCINIAK, moviola Tottenham-Juventus: negato rigore a Douglas Costa, col Var... Ma l'UEFA non vuole inserire la sperimentazione per la prossima Champions League(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 23:10:00 GMT)

VARRIALE ATTACCA LA JUVENTUS / "Vittoria immeritata contro la Lazio e il VAR scandaloso" : VARRIALE ATTACCA la JUVENTUS: il giornalista sostiene che la vittoria dei bianconeri contro la Lazio è immeritata e poi si schiera contro il Var colpevole di non aver fischiato un rigore.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 10:37:00 GMT)

Lazio-Juventus - Inzaghi furioso per un mancato rigore : “perchè non è stato consultato il VAR?” : Lazio-Juventus – Si sta giocando la gara valida per la 27^ giornata del campionato di Serie A, in campo Lazio e Juventus per una partita fondamentale per scudetto e Champions League. Partita bloccata, la posta in palio è altissima, soprattutto per la squadra di Massimiliano Allegri che deve conquistare i tre punti. Nel primo tempo proteste dei bianconeri ma l’arbitro fa bene a lasciare correre, Dybala si è infatti tuffato. Discorso ...

Infortunio Mandzukic è out / Lazio-Juventus - Allegri VARa il tridente tutto sudamericano : Nuovo Infortunio per Mario Mandzukic: un problema muscolare costringe l'attaccante della Juventus a dare forfait e a saltare la sfida in programma all'Olimpico di Roma contro la Lazio.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 14:07:00 GMT)

Retroscena Inter - il prossimo colpo di mercato potrebbe arriVARe dalla Juventus : Il rinnovo di Asamoah con la Juventus tarda ad arrivare e da più parti prende piede l’ipotesi che tale accordo non arriverà mai. Sì perchè l’arrivo in bianconero di Spinazzola nella prossima stagione potrebbe chiudere definitivamente le porte al terzino ghanese, libero dunque di lasciare il club a parametro zero. Nelle ultime ore in ambienti di mercato si vocifera di un Pastorello, agente del calciatore, molto attivo su più fronti. ...

Alex Sandro : 'Mercato? Penso solo alla Juventus. Importante ritroVARe Dybala' : In esclusiva ai microfoni di Sky Sport, Alex Sandro ha parlato del match che attende la squadra di Massimiliano Allegri: "Il Torino ci presserà molto - ha detto - È una squadra forte fisicamente, con ...

La Fiorentina grida allo scandalo contro la Juventus. Pioli da Ufficio Indagini : "rigore netto. Perché Guida non ha guardato il VAR" : L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli però non ci sta e ai microfoni di Premium Sport sfoga tutta la sua rabbia per quella che secondo lui è un'ingiustizia che ha deciso il match: "L'episodio ...

La Juventus stende la Fiorentina 2-0 : l'ex Bernardeschi e Higuain dopo il rigore dato e annullato col VAR ai viola : La Juventus batte 2-0 la Fiorentina al Franchi e torna al primo posto, in attesa della partita del Napoli contro la Lazio . Decidono nella ripresa un gol del grande ex Bernardeschi su punizione , con ...

Arbitro Guida/ VAR in Fiorentina Juventus : concede e poi revoca un rigore ai viola per mani di Chiellini : Giallo VAR in Fiorentina-Juventus: l'Arbitro Guida concede e poi revoca un rigore ai viola. Fallo di mano di Chiellini, ma viene punita la posizione di fuorigioco di Chiesa(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 23:12:00 GMT)

La Juventus sbanca Firenze tra fischi (a Bernardeschi) e polemiche-VAR! : 1/25 Alfredo Falcone/LaPresse ...