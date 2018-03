laragnatelanews

: Vaccino contro il cancro sfruttando l'immunoterapia - - evyna : Vaccino contro il cancro sfruttando l'immunoterapia - - Angelortu1 : Il vaccino contro il cancro che ha curato il 97% dei topi con tumori del sangue, non ha effetti collaterali doloros… - GaProfgio : RT @gazzettajonica: Vaccino contro il tumore entro un anno: 'Elimina cancro senza chemioterapia', Salute e benessere | Gazzetta Jonica - We… -

(Di sabato 31 marzo 2018) Rumors girano nella Rete su un presunto ‘ilche si basa su esperimenti di immunoterapia che hanno portato a formulare una medicina salvavitai tumori. Una via alternativa alla chemioterapia. La cura va ad agire direttamente sul sistema immunitario, combattendo le cellule tumorali fino alla loro scomparsa. Gli esperimenti sono stati condotti sui topi con finora il 97% dei tumori che sono regrediti. Una strada che prevede i test sull’uomo entro la fine del 2018. Si tratta comunque di una possibilità ancora in fase di test. Non si tratta comunque di un vero e proprioper il momento i soli risultati sui topi non possono garantire gli stessi effetti sull’uomo Rimanendo sempre ai rumors per quanto riguarda gli effetti collaterali sembra che non c’è ne siano se non un dolore localizzato nel punto in cui viene effettuata la ...