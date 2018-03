Vaccini | bassa adesione tra gli atleti d’élite | nuove linee guida

meteoweb.eu

(Di sabato 31 marzo 2018) “Un’incompleta promozione ealle vaccinazioni”. E’ questo il rapporto tra immunizzazioni e sportivi professionisti, che “spesso sottostimano il rischio di diffusione di malattie infettive durante importanti manifestazioni sportive di livello internazionale, tra cui Mondiali di calcio e Olimpiadi”. E’ quanto emerge dal documento elaborato dalla Federazione medico sportiva italiana (Fmsi) ‘Raccomandazioni delle associazioni scientifiche per le vaccinazioni negliprofessionisti‘ in collaborazione con altre società scientifiche, tra cui la Siti, pubblicato sulla rivista ‘Medicina della sport’. Secondo gli esperti, è credenza comune che glidi alto livello – cioè che attualmente o in passato abbiano gareggiato comeuniversitario professionisti a livello nazionale o internazionale – ...