Usa - Trump chiederà anche la buona condotta social. "Consegnate la password di Facebook e Twitter on niente visto d'ingresso" : Per entrare negli Usa, oltre al visto, potrebbero diventare indispensabili le password di Facebook e Twitter. L'amministrazione Trump, infatti, è intenzionata ad ottenere il...

ISRAELE vs PALESTINESI/ 14 morti a Gaza - le vere cause si chiamano GerUsalemme e Trump : Tra Gaza e confine israeliano, la "Giornata della terra" si risolve in un massacro di PALESTINESI. Ecco perché il confronto politico ha ceduto totalmente il passo alla forza. FILIPPO LANDI(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 06:02:00 GMT)DA Gerusalemme/ Qui, tra ISRAELE e Palestina, cade a pezzi l'illusione di farci da soli, di V. NagleCAOS Gerusalemme/ I paesi arabi hanno mollato i PALESTINESI per fermare l'Iran (con ISRAELE), int. a S. el Sebaye

Melania possibile colpo di scena della presidenza Usa di Trump : ... è proprio da un eventuale strappo personale che potrebbe scoppiare la bolla della politica. Che cosa accadrebbe, infatti, se Melania si svegliasse di colpo e chiedesse il divorzio?

Caos Siria - presidente Trump : "Gli Usa via dal Paese molto presto" : "Usciremo dalla Siria molto presto. Lasciamo che altra gente se ne occupi". Lo ha annunciato il presidente Donald Trump, ricordando come Washington abbia speso 7mila miliardi di dollari nelle guerre mediorientali. in Siria gli Usa hanno oltre 2mila militari che collaborano con gruppi di miliziani locali per sconfiggere lo Stato islamico.

Usa - con Bolton alla Sicurezza l’amministrazione Trump diventa una brutta copia di quella Bush : di Roberto Iannuzzi* L’ingresso del “falco” John Bolton nell’amministrazione Trump completa lo stravolgimento degli indirizzi di politica estera indicati dal presidente americano nel suo discorso di insediamento alla Casa bianca. La sua nomina a consigliere per la Sicurezza nazionale al posto del generale H.R. McMaster, tuttavia, non è solo il risultato delle mutate predilezioni di Donald Trump e di una presidenza caotica che continua ad ...

Usa - Trump pronto ad allentare limiti per emissioni auto : L'amministrazione Trump è pronta a rottamare un altro pezzo dell'eredità di Barack Obama sul fronte della lotta ai cambiamenti climatici, allentando gli standard che limitano le emissioni di gas da parte delle automobili. Una vittoria per l'industria del settore che, ammoniscono gli esperti, potrebbe portare a un allentamento delle regole nel resto del mondo.

Usa - Donald Trump annuncia un nuovo cambio nell'amministrazione : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump annuncia via Twitter una nuova sostituzione nella sua amministrazione: "Sono lieto di annunciare che intendo nominare l'ammiraglio Ronny L. Jackson, quale nuovo segretario per i reduci", si legge nel tweet, per rimpiazzare David Shulkin fino a ora alla guida del dicastero, la cui sostituzione era però da tempo data come possibile dal susseguirsi di indiscrezioni.