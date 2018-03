' Usa studiano nuove sanzioni a Mosca'

Energia : gli Usa studiano le installazioni di Eolico Offshore in condizioni estreme : Sulla costa atlantica degli Stati Uniti (cosi’ come nel Golfo del Messico) la diffusione delle turbine eoliche Offshore sta incontrando difficolta’ non trascurabili da affrontare ivi compresa la frequenza di forti uragani. Attualmente di fronte alle coste USA e’ in esercizio un solo impianto Eolico Offshore, ma e’ prevedibile che gia’ nel breve periodo vi dovra’ essere una piu’ ampia diffusione di questi ...