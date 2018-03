Uomini più ricchi delle donne

meteoweb.eu

(Di sabato 31 marzo 2018) In Italia glisono più, quanto? Il 25% di più. Il divario si fa maggiore con il passare degli anni; è più accentuato nelle attività finanziarie, rispetto alle attività reali; e all’internofamiglie si avverte in modo maggiore tra le più abbienti. E’ quanto emerge da uno studio di Bankitalia, ‘La ricchezza degli italiani: differenze tra‘. Nell’occasional papers, che effettua una ricostruzione dei dati sulla ricchezza individuale in Italia relativa al 2016, si precisa come di consueto che ”le opinioni espresse negli studi sono quelle degli autori e non coinvolgono la responsabilità” di palazzo Koch. In confronto con altri Paesi si mette in luce che la differenza rilevata nel Paese è superiore a quella registrata in Francia nel 2010 (12%). Alcune regressioni, si spiega, suggeriscono che ”i divari ...