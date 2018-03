Under 19 | 20 azzurrine convocate per fase elite europeo Uefa

calcioweb.eu

: Nazionale Under 19 Femminile, ufficializzata la lista delle 20 Azzurrine convocate per la Fase élite dell’Europeo - Zcfnews : Nazionale Under 19 Femminile, ufficializzata la lista delle 20 Azzurrine convocate per la Fase élite dell’Europeo - Zcfnews : Nazionale Under 17 Femminile, le Azzurrine chiudono da imbattute la Fase élite - Italpress : FASE ELITE EUROPEI UNDER 19, 20 AZZURRINE CONVOCATE -

(Di sabato 31 marzo 2018) Dopo la qualificazione alle rispettive Fasi FinaliEuro ottenuta dalle Nazionali19 e 17 maschili e dalla17 Femminile, è la volta della Nazionale19 Femminile che dal 2 all’8 aprile in Scozia andrà alla conquista di uno dei sette pass validi per l’accesso allafinale in programma dal 18 al 30 luglio in Svizzera (si qualificano solo le prime classificate dei 7 gironi). L’obiettivo è ripetere il percorso compiuto un anno fa, quando l’19 riuscì a qualificarsi per le finali dell’in Irlanda del Nord. Ieri, sul campo del Centro di Preparazione Olimpica di Formia, lehanno battuto 6-0 la Roma calcio femminile (gol di Cantore, Caruso, Soffia, Nichler, Künrath e Santoro) in un test che è servito al tecnico Enrico Sbardella per sciogliere gli ultimi dubbi prima di ufficializzare la lista delle 20 calciatrici che ...