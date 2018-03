Un minuto di silenzio sui campi di A per ricordare Emiliano Mondonico

Morte Mondonico - un minuto di silenzio prima delle partite di Serie A : Per commemorare la scomparsa di Emiliano Mondonico verrà osservato un minuto di silenzio in questo fine settimana su tutti i campi di Serie A prima delle partite dell’undicesima giornata di ritorno. Lo ha disposto il Commissario straordinario Giovanni Malagò, come si legge sul sito della Lega Serie A. L'articolo Morte Mondonico, un minuto di silenzio prima delle partite di Serie A sembra essere il primo su CalcioWeb.

Inghilterra-Italia - minuto di silenzio per Astori : momento da brividi [VIDEO] : Inghilterra-Italia, minuto di silenzio per Davide Astori. Le due squadre sono appena scese in campo per la gara amichevole, la squadra di Di Biagio chiamata a riscattare la sconfitta contro l’Argentina. Nel frattempo brividi prima dell’inizio della partita, il minuto di silenzio per Astori è commovente. Grande e lungo applauso da parte degli 85mila di Wembley in ricordo di Astori. Wembley per #Astori pic.twitter.com/gLqY6yFCCd — ...

Dalle calciatrici al nuotatore : quando il minuto di silenzio è «fai da te» : Tutti in piedi, senza fiatare, in memoria di Davide Astori. Nelle ultime settimane il capitano della Fiorentina, scomparso tragicamente lo scorso 4 marzo, è stato ricordato in tutti gli stadi d’Italia con un minuto di raccoglimento. Tutti d’accordo, ci mancherebbe: giocatori, federazione, arbitro e tifosi. Non è successo lo stesso a Madrid, dove le giocatrici di Rayo Vallecano e Fundacion Albacete, prima di un incontro valido per il campionato ...

Marielle : nessun minuto di silenzio - ma anni di lotte : Il mio Brasile sta ritornando agli anni duri, bui e feroci della dittatura militare. Quando la gente che si ribellava ai soprusi e alle ingiustizie veniva giustiziata per strada. Oggi quelle ombre spesse e nere stanno tornando.Non ci sono più Lula e Dilma, con accuse tutte da provare, a battersi per i poveri, nel nome della solidarietà e della verità. A Rio de Janeiro, dove vige la legge speciale della polizia voluta dal ...

Davide Astori - urla durante il minuto di silenzio : la rabbia social di Minala Video : Il silenzio per dare spazio al ricordo ed alla commemorazione di un ragazzo scomparso prematuramente. Per il dramma di #Davide Astori ha sconvolto il mondo del calcio e scosso tutti gli italiani, la Figc ha disposto su tutti i campi un minuto di raccoglimento per guardare per un attimo il cielo e rivolgere un pensiero al capitano della Fiorentina. Un momento commovente che ha coinvolto tutti gli stadi del Bel Paese, con le lacrime che hanno ...

Inter-Napoli - insulti tra le curve dopo il minuto di silenzio in ricordo di Astori : Il giornalista di Sky Sport è stato il primo ad evidenziare la cosa visto che si trovava a bordo campo: 'La morte di Astori non ha insegnato nulla. Subito dopo il minuto di silenzio i tifosi del ...

Serie A/ Ciao Astori - quel minuto di silenzio non vada sprecato : Serie A, il punto sulla 28^ giornata di campionato: dopo la tragica morte di Astori si è tornati a giocare. ALFREDO MARIOTTI commenta i temi principali della giornata del torneo(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 07:00:00 GMT)

Juventus-Udinese - minuto di silenzio commovente : Buffon e De Sciglio in lacrime per Astori [FOTO] : Juventus-Udinese, lacrime di Buffon e De Sciglio per Astori. Si sta giocando la 28^ giornata del campionato di Serie A, il lunch match ha regalato l’emozione della gara tra Fiorentina e Benevento, successo dei padroni di casa grazie a Hugo. Prima della gara Juventus-Udinese, momento veramente commovente, Buffon e De Sciglio in lacrime per Davide Astori. La morte del difensore ha lasciato un grande vuoto. L'articolo Juventus-Udinese, minuto ...

Morte Astori : commovente minuto di silenzio all’Olimpico di Roma per Lazio-Dinamo [VIDEO] : Morte Astori- Commozione ed incredulità per la Morte prematura del Capitano della Fiorentina, Davide Astori. minuto di silenzio poco fa all’Olimpico di Roma, dopo quello di San Siro, all’inizio della partita di Europa League, tra Lazio e Dinamo Kiev. L'articolo Morte Astori: commovente minuto di silenzio all’Olimpico di Roma per Lazio-Dinamo [VIDEO] sembra essere il primo su CalcioWeb.