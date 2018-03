Un mese per il governo Vitalizi | il piano tagli | non più di 70 milioni

Marzo Donna : 39 eventi e 4mila presenze per il mese dedicato alla parità di genere : Seguono gli spettacoli dell'Eden con circa 300 partecipanti ciascuno, e i concerti alla Stefanini, poi le poesie della Szymborska con 150 persone e il Thè con l'artista Olimpia Biasi , circa 70, e ...

Intreccio Champions e scudetto : per Juventus e Napoli il mese che decide tutto : ROMA - Calendario al muro, pc, app su smartphone, diario, anche o soprattutto con la spunta nella mente. La data X è segnata, 22 aprile, Juventus-Napoli , con ogni probabilità i novanta e più minuti ...

In lutto per la morte del padre - sconvolti dalla notizia choc : “Mamma ha solo un mese vita” : In lutto per la morte del padre, sconvolti dalla notizia choc: “Mamma ha solo un mese vita” Louis e Ella Maley, adolescenti di Birmingham, hanno perso il loro papà neanche un mese fa per una malattia al cervello. Tra qualche settimana dovranno dire addio anche alla loro mamma, malata terminale. “Lei continua a sorridere, nonostante […]

“Ammazza - ecco quanto chiede al mese”. Fedez mette in affitto casa sua. Se vi stuzzica l’idea - meglio dare un occhio prima al prezzo. Non è un mistero che l’attico sia super lusso. Però - certo - che cifra… : Fedez è diventato papà da pochissimo. Il piccolo Leone (o Leoncino o baby raviolo, ha già tanti nomignoli) è venuto al mondo in anticipo rispetto ai programmi. Chiara Ferragni, la compagna del rapper e fashion blogger italiana più influente nel mondo, ha partorito lo scorso 19 marzo, giorno della festa del papà, al Cedar Sinai Medical Center di Los Angeles. Una scelta, quella di far nascere il loro primogenito negli Stati Uniti, dettata ...

PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 29 marzo 2018 a LatteMiele : mese difficile per il Capricorno : Oroscopo PAOLO Fox, oggi giovedì 29 marzo 2018: previsioni segno per segno: mese difficile per il Capricorno, Gemelli stanchi. Vergine giornata leggermete in ribasso.

Alessandria - prof disabile legata e presa a calci/ Ultime notizie - bullismo : classe sospesa per un mese : Alessandria, prof disabile legata e presa a calci. Ultime notizie, bullismo a scuola: classe sospesa per un mese. Ma i colleghi dell'insegnante insorgono: servivano pene più severe?

Infortunio Neymar - le condizioni del piede dell’attaccante ad un mese dall’operazione [FOTO] : Infortunio Neymar – L’Infortunio di Neymar è stato pesantissimo per il Psg, non tanto per la Ligue 1 ma sicuramente sì in Champions League e nella gara contro il Real Madrid, il brasiliano costretto all’operazione. Il giocatore brasiliano, per rendere partecipi i propri tifosi sulle proprie condizioni, ha postato su Instagram una storia in cui riprende il proprio piede durante una seduta di fisioterapia. L’aspetto dell’arto non ...

Mara Venier piange per Fabrizio Frizzi/ Un mese fa gli auguri in diretta (L'isola dei famosi 2018) : Mara Venier si commuove nel ricordo di Frizzi. Solo un mese fa, gli auguri in diretta: "Fabrizio, passa un buon compleanno!". (L'isola dei famosi 2018)

PosteMobile Creami 4000 : 7€ al mese per la tariffa modulare su rete Wind : PosteMobile Creami 4000 è l’offerta a tempo limitato che offre 4000 crediti a 7€, attivabile esclusivamente negli uffici postali fino ad esaurimento coupon e con portabilità del numero. 4000 crediti da poter utilizzare a proprio piacere, per navigare, inviare SMS e chiamare in che modo lo decidi tu. PosteMobile Creami 4000: come funziona Prima di passare ai dettagli dell’offerta è bene specificare come funzionano le tariffe Creami di ...

Vodafone Special 20 GB e Special 7 GB a partire da 7 - 50€/mese per i clienti di alcuni operatori : L'offensiva verso gli operatori virtuali si compone di due pacchetti: Vodafone Special 7 GB e Vodafone Special 20 GB sottoscrivibili fino al 20 aprile L'articolo Vodafone Special 20 GB e Special 7 GB a partire da 7,50€/mese per i clienti di alcuni operatori proviene da TuttoAndroid.

Ambiente : ‘Life Re Mida’ progetto per mese per il ministero : Il progetto Life Re Mida, progetto dimostrativo coordinato dal Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Firenze, con la partecipazione di Regione Toscana di due partner industriali (Centro Servizi Ambiente Impianti Spa e SienAmbiente Spa), è stato nominato “progetto del mese” dal ministero dell’Ambiente. Il progetto è finalizzato allo sviluppo di tecnologie innovative per la gestione del gas ...

Assegno di ricollocazione : da 250 a 5000 euro per i disoccupati (dal mese di aprile) : Assegno di ricollocazione per chi non ha un lavoro, come fare domanda per ottenerlo? Quali sono i requisiti, l'importo e come funziona? Vi spieghiamo tutto nel...

Bonus nuovi nati : 400 euro al mese per tutti fino ai 18 anni - le novità : Forse è davvero finita la campagna elettorale e si è ormai giunti alle prove tecniche di governo. Sembra sempre più probabile, dati anche i risultati per la presidenza della Camera e del Senato, una alleanza tra Salvini e Di Maio. Quindi cosa accade ora? Se da un lato gli italiani possono dire addio al tanto sospirato reddito di cittadinanza, è pur vero che i due movimenti hanno molti punti in comune sul programma e soprattutto sul welfare alle ...