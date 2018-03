Un autogol salva il Napoli : Reggio Emilia, 31 mar. – (AdnKronos) – E’ finita 1-1 la sfida Sassuolo-Napoli, valida per il 30esimo turno di serie A. Dopo il gol nel primo tempo di Politano (22′) per i neroverdi, il Napoli ha trovato il pareggio nella ripresa grazie ad un autogol di Rogerio (80′). Con questo risultato la squadra partenopea si porta a 74 punti in classifica, restando però al secondo posto, dietro alla Juventus. I risultati delle ...