Un altro Oreo su Huawei P10 | spazio all’aggiornamento B365 dal 31 marzo

altro che in aprile Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge? Tempi ufficiali più lunghi dal Canada : Passo indietro o meglio ben più cauto sull'aggiornamento Oreo per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge? Android 8.0 arriverà senza alcun dubbio sui top di gamma del 2016 ma il toto scommesse sulle date in cui il rilascio effettivo arriverà non si placa. Solo qualche giorno fa, vi abbiamo fornito un primo riscontro secondo il quale proprio il rilascio in Turchia sarebbe dovuto giungere già il prossimo 13 aprile, dunque in Tempi davvero ridottissimi. Una ...

altro step di avvicinamento per Huawei P10 e P10 Plus all’aggiornamento Oreo il 26 gennaio : Interessanti informazioni quelle che ci arrivano direttamente dal mondo dei cosiddetti Huawei P10 e P10 Plus, almeno per quanto riguarda coloro che sono ansiosi di mettere le mani sull'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Dopo l'avvio del programma beta, step fondamentale per giungere nel più breve tempo possibile al rilascio del pacchetto software nella sua versione definitiva, oggi possiamo fare un ulteriore step per il pubblico ...

Nuovo aggiornamento per Honor 8 : modalità panoramica 3D - recupero foto eliminate e altro (ma non Oreo) : Honor 8 riceve un Nuovo aggiornamento via OTA: purtroppo niente Android 8.0 Oreo, ma comunque tante nuove funzionalità e miglioramenti per uno smartphone che continua a convincere moltissimi utenti; ecco tutti i dettagli. L'articolo Nuovo aggiornamento per Honor 8: modalità panoramica 3D, recupero foto eliminate e altro (ma non Oreo) è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.