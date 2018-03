Ubisoft | Far Cry 5 Recensione PS4 Pro

Far Cry 5 omaggia altri titoli Ubisoft - ecco tutti gli outfit celebrativi : Evidentemente a Ubisoft piace collegare, in qualche modo, i suoi principali prodotti videoludici. Se in passato abbiamo notato spesso e volentieri, ad esempio, riferimenti non troppo velati a cavallo tra Assassin's Creed e Watch Dogs, con Far Cry 5 il team di sviluppo ha voluto operare ancora più in grande. Nel corso del nuovo capitolo della serie, che uscirà domani 27 marzo in versione multipiattaforma, sarà possibile trovare diversi outfit ...

Far Cry 5 e la sfida open world - Ubisoft parla delle criticità nello sviluppo : Ormai ci siamo, Fra Cry 5 è pronto a invadere le piattaforme videoludiche a cui è destinato. Soltanto poche ore dividono i giocatori dall'attesa nuova iterazione della saga edita da Ubisoft (con alcune copie che sono già entrate in possesso di fortunati acquirenti, come testimoniano le immagini diffuse sui social, ndr) e ovviamente immensa è la curiosità di scoprire la bontà dei lavori apportati, visto l'ottimismo dilagante che è trapelato ...

Il creative director di Far Cry Blood Dragon lascia Ubisoft : Il creative director di Far Cry 3: Blood Dragon, Dean Evans, lascia Ubisoft dopo 12 anni di servizio persso la SH riporta PCgamer.Egli ha lavorato su tutta la serie di Far Cry, Splinter Cerll e Assassin's Creed, mentre ultimamente sta lavorando ad un nuovo titolo che sembra proprio Ubisoft abbia annullato.A seguito della cancellazione la società gli ha offerto un lavoro a Parigi che lo Dean ha rifiutato, egli infatti ha deciso di voler aprire un ...

Far Cry 5 avrà una progressione inusuale della trama : le ultime da Ubisoft : L'attesa per Far Cry 5 sta finalmente per giungere al termine: dopo un rinvio che ha visto la release slittare dalla fine dello scorso mese di febbraio alla fine del mese di marzo, lo sparatutto open world targato Ubisoft di prepara ad approdare sul mercato per la gioia di tutti i fan della saga. Un capitolo che si prospetta altamente controverso sia per l'argomento trattato, quanto mai caldo, sia per l'ambientazione che, per la prima volta, ...

Ubisoft ci spiega perché Far Cry 5 sarà diverso dagli altri episodi della serie : L'uscita di Far Cry 5 per PC e console si avvcina a grandi passi e, mentre le ultime notizie ci parlavano delle versioni PS4 Pro e Xbox One X, ecco spuntare in rete le interessanti parole di Ubisoft che si concentrano nello spiegare ai fan il motivo per cui questo nuovo episodio sarà diverso dagli altri della serie.In un post apparso su PlayStation Blog vengono elencate le caratteristiche che rendono unico Far Cry 5. Scopriamo, per voce del ...

Far Cry 5 ospiterà Assassin’s Creed Origins e tanti altri? Le indiscrezioni da Ubisoft : A poche settimane dal suo avvento sugli scaffali fisici e digitali dei negozi, Far Cry 5 ha di certo calamitato le attenzioni di tutti gli appassionati del genere sparatutto: il blasone della serie fa ovviamente la sua parte in maniera importante, ma anche tutte le indiscrezioni trapelate dalla stampa specializzata in merito alla prova sostenuta nel corso degli ultimi giorni in quel di Parigi permettono di sperare bene, con un nuovo super ...

Far Cry 5 : Ubisoft svela i contenuti del Season Pass : Ubisoft ha da poco annunciato con un comunicato ufficiale quali saranno i contenuti post lancio di Far Cry 5, lo sparatutto edito dal publisher transalpino in arrivo il prossimo 27 marzo su PC, Xbox One e PS4. Saranno tre i DLC inclusi nel Season Pass del gioco, mentre sono previsti numerosi contenuti aggiuntivi disponibili gratuitamente per tutti i giocatori.I giocatori che acquistano il Season Pass o la Gold Edition di Far Cry 5 potranno ...

Far Cry 5 - Ubisoft annuncia il cortometraggio Inside Eden's Gate : Secondo il comunicato stampa, il corto originale Inside Eden's Gate sarà trasmesso in streaming esclusivamente sulla piattaforma Amazon Prime Video a partire da lunedì 5 marzo. Inside Eden's Gate ...

Ubisoft svela maggiori dettagli sul Season Pass di Far Cry 5 : Ubisoft ha annunciato i contenuti del Season Pass di Far Cry 5, disponibile come parte della Gold Edition o come acquisto aggiuntivo su PlayStation 4, Xbox One e PC. Dopo il lancio di Far Cry 5, previsto per il 27 marzo, il Season Pass offrirà una serie di esperienze in perfetto stile Far Cry che porteranno i giocatori a vivere alcune avventure straordinarie in tre scenari unici:Inoltre, tutti i possessori del Season Pass di Far Cry 5 che ...

Ubisoft rivela i requisiti minimi e quelli consigliati per la versione PC di Far Cry 5 : È con un comunicato stampa che Ubisoft ha voluto diffondere i requisiti minimi e quelli consigliati per la versione PC di Far Cry 5, in arrivo a marzo su Xbox One, PS4 e appunto PC.Oltre a elencare le specifiche minime necessarie per raggiungere la risoluzione minima di 720p, Ubisoft ha utilmente incluso nel comunicato le diverse configurazioni che permetteranno ai giocatori di godere delle migliori risoluzioni, come i 1080p e quella 4K."La ...

Ubisoft apre i preordini per la Mondo Limited Edition di Far Cry 5 : Ubisoft è lieta di annunciare, che la Mondo Limited Edition di Far Cry 5, è ufficialmente disponibile per la prenotazione presso lo store di Ubisoft in edizione PS4, Xbox One e Windows PC. FarCry 5 Mondo Limited Edition – I contenuti La Far Cry 5 x Mondo Limited Edition include: Il gioco Far Cry 5 in versione standard Un’esclusiva confezione SteelBook X Mondo unica e limitata, creata da ...