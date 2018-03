“Tutta una farsa” | Cristina Ich e Luca Favilla | cosa si è scoperto Ballando con le

caffeinamagazine

: “Una vergogna, un’aggressione mediatica inaudita portata avanti da chi non ha mai fatto nulla nella vita”. A… - fattoquotidiano : “Una vergogna, un’aggressione mediatica inaudita portata avanti da chi non ha mai fatto nulla nella vita”. A… - Linkiesta : Il reddito di cittadinanza è una bufala clamorosa (e ve la siete bevuta tutta) - pdnetwork : Cecconi l’impresentabile: “Tutta una finta le mie dimissioni”, e intanto Di Maio è in un vicolo cieco. Torna in Fra… -

(Di sabato 31 marzo 2018) Appena cominciato,con le Stelle ha regalato subito un gossip: TraIch ec’è del tenero, si mormorava già dopo la prima puntata. Lei è la modella e influencer romena che si è subito distinta per bravura e per bellezza e lui un ballerino professionista che qualcuno ricorderà ad Amici di Maria De Filippi. Si sono conosciuti proprio nel talent danzerino di Milly Carlucci e, sin da subito, il feeling in pista è stato evidente. Al resto ci hanno pensato i paparazzi e i soliti beninformati. Dapprima sono uscite sul settimanale Oggi alcune foto dei due in atteggiamenti intimi, mentre cenavano insieme, certi di essere lontani da occhi indiscreti. Poi, proprio di recente, la rivista Spy ha fatto sapere chesi sarebbe già trasferito nel residence di, ma pare anche che la coppia stenti a contenere la passione durante le prove del programma ...