Tutta la serie a in streaming - ore 15 | 00

Firenze saluta Astori : l’ultimo passaggio al Franchi poi i funerali. Presente Tutta la Serie A : Firenze saluta Astori: l’ultimo passaggio al Franchi poi i funerali. Presente tutta la Serie A Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... FIRENZA saluta Astori- L’ultimo saluto a Davide Astori nella Basilica di Santa Croce a Firenze. Sono attualmente in corso i funerali dello sfortunato capitano della Fiorentina. Commozione e lacrime per il suo ultimo ...

Prato - pubblicità e tribune : con Mediapro standard unico per Tutta la Serie A : L'intermediario spagnolo vuole un prodotto uguale su ogni campo per valorizzarlo al meglio come fatto in Spagna. L'articolo Prato, pubblicità e tribune: con Mediapro standard unico per tutta la Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A Milan - Calabria : «Tutta colpa mia. Chiedo scusa ai tifosi» : MilanO - Davide Calabria ha chiesto scusa ai tifosi del Milan . La sua espulsione contro l'Udinese, arrivata al 23' del secondo tempo sul punteggio di 0-1 per i rossoneri, ha in parte condizionato l'...

Diritti tv - Mediapro o nuovo bando : la partita per la Serie A è ancora Tutta da giocare : ... per la produzione delle singole partite da rivendere ai vari operatori di ogni piattaforma con gli stessi prezzi; e un'altra per il canale tematico della Lega , la Serie A sarebbe la prima al mondo, ...