Turismo | Assoturismo | “Pasqua in chiaro scuro | bene le città d’arte”

(Di sabato 31 marzo 2018)d’arte e località montane; menotutto il resto. Per il, il quadro della Pasqua 2018 è decisamente in. Il boom delled’arte – dove è stato già prenotato l’84% delle camere disponibili – non basta infatti a compensare il rallentamento dei flussi nelle altre destinazioni turistiche. Una frenata che si ripercuote negativamente sul bilancio complessivo: in base al monitoraggio di AssoCST, la saturazione dell’offerta ricettiva nazionale disponibile online per il week end pasquale (30 marzo – 2 aprile 2018) dovrebbe infatti attestarsi a circa il 74%, un punto in meno rispetto alla rilevazione del 2017. Complessivamente, i dati emersi dal monitoraggio confermano i risultati dell’indagine condotta da Asso-Confesercenti e Centro Studi Turistici presso un campione di 3.433 imprese ricettive ...