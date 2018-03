Trump ha già ribaltato il mondo di Obama | più tasse su Amazon e auto

Dazi - Trump : danneggiati da nostri amici : 23.21 "I nostri amici ci hanno danneggiato più dei nostri nemici". Così il presidente Trump difendendo i Dazi Usa durante un discorso in Ohio. "Ci siamo levati in difesa dei lavoratori americani ponendo fine a scambi commerciali iniqui che rubano i nostri posti di lavoro". "Hanno rubato la nostra ricchezza". "Mai più, anche i nostri amici se ne sono approfittati". E parlando del progetto per la costruzione del muro al confine col Messico:"Sono ...

“Sparare mi ha insegnato tanto e ha unito le famiglie” - il figlio di Trump elogia le armi : Eric Trump con un tweet ha elogiato l’uso delle armi commentando la notizia della sanzione comminata a due studenti che avevano pubblicato sui social foto con le famiglie in visita a un poligono.Continua a leggere

Obiettivo : salvare l'Unrwa. Da Roma una risposta a Trump per i rifugiati palestinesi : Obiettivo: salvare l'Unrwa. E con essa milioni di rifugiati palestinesi che sopravvivono grazie all'assistenza umanitaria dell'Agenzia Onu. È ciò a cui ambisce la Conferenza straordinaria dei Paesi donatori svoltasi a Roma, presso la sede della Fao.Dopo il taglio di 300 milioni di dollari deciso dall'amministrazione di Donald Trump per quest'anno, l'agenzia è in gravi difficoltà finanziarie. La "peggiore" - ha ...

Istintivo - muscolare e senza strategia. Trump si specchia nel caso Tillerson : Che significa la liquidazione del segretario di Stato Rex Tillerson sostituito dal capo della Cia Mike Pompeo e la nomina di Gina Haspel al vertice dei Servizi?La prima riflessione riguarda la politica estera del Presidente. A me sembra che Trump non ha ora e non ha mai avuto una linea di politica estera, ma è sempre andato avanti a zig-zag a seconda degli umori e degli istinti del momento. Rex Tillerson è stato licenziato ...

Dazi : Confartigianato Veneto - protezionismo Trump preoccupa anche noi artigiani : Venezia, 12 mar. (AdnKronos) – ‘Siamo molto preoccupati. Non solo per il nuovo ‘fronte” aperto dal Presidente Trump nella metallurgia -e che rischia di far partire un effetto domino di sicuro impatto nel perimetro degli affari delle piccole imprese- ma per il suo sommarsi ad una Brexit che ancora non è chiaro cosa comporterà, niente di buono comunque, e l’embargo russo che persiste da 3 anni e ci ha già causato ...

Dazi : Confartigianato Veneto - protezionismo Trump preoccupa anche noi artigiani (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘In ogni caso ‘ continua Bonomo ‘ il Veneto dovrà andare avanti anche con i Dazi americani o con la Brexit. Le due situazioni influiranno non poco ma crediamo che la situazione che verrà a crearsi spingerà le imprese a puntare su innovazione, qualità e formazione ma soprattutto le costringerà a trovare nuove vie commerciali, come quelle dell’est o dell’Oriente. Probabilmente ...

Dazi : Trump insiste - prosegue il negoziato tra Ue - Usa e Giappone : Dura la replica del governo tedesco: "le politiche di Trump stanno mettendo a rischio l'ordine della libera economia globale".

Trump fra dazi e Nord Corea : è già campagna elettorale di mid term : Il commercio internazionale resta al centro dell'azione politica dell'Amministrazione Trump, tra fuoriuscite di consiglieri economici, , da Steve Bannon alla più recente con Gary Cohn, , e decisioni ...

Corea Nord - Trump : 'Giappone entusiasta dei nostri colloqui con Kim' : "Ho parlato con il premier giapponese Abe, che è molto entusiasta per i colloqui con la Corea del Nord". E' quanto ha twittato Donald Trump, aggiungendo di aver discusso con il leader nipponico anche ...

L'Europa spera di essere esentata dai dazi di Donald Trump - ma ha pronta una strategia difensiva : L'Europa, con Francia, Germania e Gran Bretagna in testa, ma anche la Cina e la Corea del Sud. La firma di Donald Trump sul provvedimento che introduce i dazi (al 25% sull'acciaio e al 10% sull'alluminio) dà origine a una reazione dura e piccata da parte di moltissimi Paesi. Bruxelles è perentoria: "Se si avverasse il peggior scenario possibile siamo pronti a portare gli Usa al Wto", ha detto il vicepresidente della Commissione ...