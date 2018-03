: Maltempo,tromba d'aria nel Pisano:tetti scoperchiati e alberi caduti #maltempo - MediasetTgcom24 : Maltempo,tromba d'aria nel Pisano:tetti scoperchiati e alberi caduti #maltempo - NotizieIN : Tromba d'aria nel Pisano, allerta meteo - CybFeed : #News #Tromba d'aria nel Pisano, allerta meteo -

Unad'nelha scoperchiato i tetti di una quarantina di case e fatto cadere alberi e rami.Evacuato un centro profughi. Disagi a Cagliari dove per il vento un pino è caduto su un'auto parcheggiata. Interventi per rimuovere cartelloni e cornicioni pericolanti. A Bosa Marina, spazzata la coperturta di un ristorante. Danni anche a Roma: sul Lungotevere un ramo è caduto su un'auto in sosta. Vento forte anche a Gallipoli, in Puglia, dove sono crollati 4 lampioni lungo il ponte che porta in centro.(Di sabato 31 marzo 2018)