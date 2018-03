Tromba d' aria | danni e disagi Evacuato centro profughi Chiuso anche il cimitero FOTO

Maltempo a Ragusa a Siracusa : danni per Tromba d'aria : La forte ondata di Maltempo stamattina ha provocato danni in provincia di Ragusa e Siracusa. tromba d'aria tra Pachino e Marzamemi.

Tromba D'ARIA A CASERTA/ Video - gli esperti del Cnr : fenomeno tornadi colpa del clima : TROMBA D'ARIA nel CASERTAno, danni con auto ribaltate e detriti nelle strade, un ferito. Sei roulotte sradicate da un'autorimessa, si attende ripristino della circolazione autostradale(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 17:44:00 GMT)

Impressionante Tromba d'aria a Caserta Video : Una violenta e improvvisa #tromba d'aria ha investito ieri, in tarda serata, #Caserta, facendo seri danni a cose e persone. Il bilancio è di almeno otto feriti, uno in gravi condizioni. Particolarmente colpito il comune di San Nicola la Strada: gli abitanti sono stati sorpresi a piedi o in auto, colpiti da oggetti e coinvolti in incidenti stradali. Per sette dei feriti sono state riscontrate fratture agli arti, un ragazzo di 19 anni è stato ...

Tromba d'aria a Caserta/ Video - scuole chiuse a Maddaloni - tornado di classe F2 : Tromba d'aria nel Casertano, danni con auto ribaltate e detriti nelle strade, un ferito. Sei roulotte sradicate da un'autorimessa, si attende ripristino della circolazione autostradale(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 11:17:00 GMT)

Meteo estremo : Tromba d’aria nel casertano : Sono decine i video su Youtube e le immagini sui social che documentano la tromba d’aria che ha colpito ieri sera i comuni nelle immediate vicinanze di Caserta. Almeno 8 persone sono rimaste ferite, una in modo grave, e ci sono ingenti danni. https://www.youtube.com/watch?v=0GRDRgoOlbA La pioggia e il vento forte hanno colpito in particolar modo San Nicola la Strada, San Marco Evangelista, Marcianise, San Tammaro. Problemi alla circolazione ...

Tromba d’aria a Caserta - le immagini girate dagli abitanti. E il fulmine accende l’enorme imbuto : Alcuni video amatoriali caricati sui social nella notte tra il 12 e il 13 marzo, mentre una Tromba d’aria ha colpito la provincia di Caserta causando danni e il ferimento di otto persone, di cui una grave e attualmente ricoverata all’ospedale di Caserta (leggi l’articolo e guarda le foto) L'articolo Tromba d’aria a Caserta, le immagini girate dagli abitanti. E il fulmine accende l’enorme imbuto proviene da Il Fatto ...

