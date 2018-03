Trento | quasi 90 000 firme per liberare Miro | il cane sequestrato perché abbaiava troppo

fanpage

: RT @pseudo_laura: Ciò che non delude quasi mai, è la consapevolezza di quello che ci aspetta andandolo incontro... - mirella_trento : RT @pseudo_laura: Ciò che non delude quasi mai, è la consapevolezza di quello che ci aspetta andandolo incontro... - FBorciani : @ludovicaskarma @SMonz9 Diciamo che è nelle grandi squadre come Modena,Trento o Lube che riesci anche a farti le os… - acodeswitcher : Trento quando fai così mi fai quasi sperare ? #cheplayoff #Superlega -

(Di sabato 31 marzo 2018) L'hanno trattato come un oggetto, lamenta la padrona, spiegando che ilha sentimenti ed emozioni e non può essere prelevato da casa sua in attesa di una sentenza.