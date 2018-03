Traffico e viabilità | a Nordest corre il 60% dei tir in più che a Nordovest

Traffico PASQUA E PASQUETTA 2018/ Previsioni autostrade - bollettino - viabilità : A1 - coda di 5 km per incidente : TRAFFICO PASQUA e PASQUETTA 2018 , previsione autostrade , bollettino , info viabilità . Oggi 31 marzo ancora piogge sparse, ma le temperature sono in aumento e arriverà il sole(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 13:01:00 GMT)

Traffico PASQUA E PASQUETTA 2018/ Previsioni autostrade - bollettino e viabilità : meteo in miglioramento : TRAFFICO PASQUA e PASQUETTA 2018 , previsione autostrade , bollettino , info viabilità . Oggi 31 marzo ancora piogge sparse, ma le temperature sono in aumento e arriverà il sole(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 07:10:00 GMT)

Traffico Pasqua e Pasquetta 2018/ Previsioni autostrade - bollettino e viabilità : da oggi aumento circolazione : Traffico Pasqua 2018 : autostrade e bollettino e info viabilità . Via all'esodo, da oggi 30 marzo incremento della circolazione stradale per l'esodo Pasqua le. I consigli utili(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 05:17:00 GMT)

Viabilità : Traffico in tilt sulla Pontina - tir di traverso : sulla Pontina in direzione Roma Traffico in tilt a causa di un mezzo pesante che si è messo di traverso all’interno della carreggiata- Roma –... L'articolo Viabilità: Traffico in tilt sulla Pontina, tir di traverso proviene da Roma Daily News.