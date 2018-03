Torneo delle Regioni | Sibilia promuove il sistema Abruzzo

In Abruzzo per Torneo delle Regioni - calcio categoria juniores - muore dirigente del Cpa Bolzano : Teramo - Il collaboratore del comitato provinciale autonomo Bolzano, Elmar Hochkofler, 66 anni, è morto nella notte nell'albergo di Pineto, alla vigilia della partita dei quarti di finale del 57. Torneo delle Regioni, categoria juniores. Il dirigente accompagnatore era in hotel con la squadra rimasta in Abruzzo per la seconda fase della rassegna nazionale e chi oggi avrebbe dovuto incontrare l'Abruzzo a Martinsicuro. Nel corso ...