Torna la Serie A | stasera il big match Juventus-Milan

Blastingnews

: ?? @bonucci_leo19 torna allo Stadium da avversario ?? ????Tornerà anche in @ChampionsLeague con il @acmilan la prossim… - UEFAcom_it : ?? @bonucci_leo19 torna allo Stadium da avversario ?? ????Tornerà anche in @ChampionsLeague con il @acmilan la prossim… - DiMarzio : Il big match #JuventusMilan e non solo: torna la #SerieA, ecco le prime pagine dei giornali in edicola ????? - tuttosport : #SerieA #JuventusMilan: #Mandzukic ko e fuori dai convocati, ma torna #Cuadrado -

(Di sabato 31 marzo 2018) 3 Riil massimo campionato nazionale di Calcio. Oggi la #A riparte dalla trentesima giornata dopo la pausa dovuta all'impegno della Nazionale VIDEO, che nei giorni scorsi ha affrontato Argentina e Inghilterra, in due amichevoli che hanno detto poco o nulla sul futuro degli azzurri. C'è ancora tanto da lavorare, infatti, in casa Italia, a prescindere dalla conferma del ct Di Biagio, perre ai fasti di un tempo. La Nazionale resta comunque nel cuore degli Italiani anche dopo l'eliminazione dei Mondiali: la gara di Wembley, trasmessa da Rai 1, è stata ta da 6 milioni e 261 mila telespettatori, con uno share del 23,6 per cento. Quella di Manchester, invece, aveva fatto registrare 6 milioni e 298 mila telespettatori, uno share del 24,5 per cento. Cifre importanti in un momento del genere, non proprio esaltante. Il programma Sabato santo in campo ...