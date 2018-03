Top 10 delle testate locali online nel Salento | Lo Strillone è quinto | secondo nel

STop agli aumenti delle tariffe dopo il passaggio ai 30 giorni : gli operatori ci ripensano : La scorsa settimana l’Antitrust ha sospeso in via cautelare gli aumenti del canone imposti dagli operatori di telefonia mobile e …

Usa - città invase dalla marcia dei giovani contro l'uso delle armi : 'Noi il futuro - sTop alle stragi' : Altri 800 eventi sono in programma in tutto il mondo, da New York a Hollywood e anche in Europa - Negli Stati Uniti è il giorno della marcia contro le armi. La manifestazione è stata voluta dagli studenti sopravvissuti dell'ultima strage in una ...

STop al falso cibo : prosegue la raccolta delle firme : L'indicazione di origine permette di contrastare quelle imitazioni che ogni anno sottraggono 60 miliardi di euro all'economia dell'Italia e di rafforzare la lotta alle agromafie, oltre che prevenire ...

Bollette telefoniche - l’Antitrust sospende gli aumenti delle compagnie dopo lo sTop della fatturazione a 28 giorni : L’Antitrust ha stabilito la “sospensione cautelare” dei rincari delle Bollette telefoniche decisi dagli operatori dopo l’introduzione dell’obbligo della fatturazione mensile, al posto che ogni 28 giorni. Una decisione che arriva dopo l’istruttoria avviata a febbraio per verificare l’esistenza di un’intesa fra Tim, Vodafone, Fastweb e Wind Tre, con la quale, tramite Asstel, coordinare la propria ...

Cies - Top 50 delle possibili plusvalenze : Kane batte Messi - Dybala e Insigne tra i migliori dieci. Icardi e Immobile... : plusvalenze , quelle alle quali le società nel mondo del calcio fanno sempre più attenzione per questioni di bilancio e per finanziare gli investimenti sul mercato. Negli ultimi tante squadre ne hanno effettuate di diverse, ma chi potrebbe ...

Miley Cyrus accusata di plagio per We Can’t STop - troppo simile a We Run Things di Flourgon : audio delle canzoni a confronto : Miley Cyrus accusata di plagio per la canzone We Can't Stop, brano contenuto nell'album Bangerz, pubblicato nel 2013. Secondo l'agenzia stampa Reuters, la citazione in giudizio per Miley Cyrus viene dal musicista giamaicano Flourgon, che dopo aver fatto causa alla popstar statunitense, avrebbe chiesto ben 300 milioni di dollari per il risarcimento dei danni. A quanto pare, sembra proprio che la hit di Miley Cyrus We Can't Stop, una tra le ...

Google contro bitcoin : sTop alla pubblicità delle criptovalute : Anche Google scende in campo per frenare il proliferare di pubblicità e offerte, spesso ingannevoli, legate al mondo delle criptovalute. Come già annunciato da Facebook, il motore di ricerca ha anticipato che da giugno saranno proibite sulla sua

Atlantia-Acs - sTop alla guerra delle Opa e alleanza per il controllo di Abertis : Atlantia e Acs-Hochtief hanno trovato l’accordo su Abertis.?L’ipotesi è di presentarsi in maniera congiunta alla conquista del gruppo spagnolo. In particolare, verrà costituito un veicolo attraverso cui verrà promossa l’Opa su Abertis e sarà partecipato con quote assai simili dal gruppo italiano e da quello guidato da Florentino Perez. Una formulache sembra piacere al governo di Madrid...

L’AlTopiano delle Pizzorne nel 2016 fù visitato da un ufo? [VIDEO] : “Dopo gli ultimi due casi analizzati e pubblicati dal team di A.R.I.A. associazione ricerca italiana aliena, un utente – si legge in un Comunicato Stampa – ha contattato l’associazione fondata dal presidente e ufologo Savonese Maggioni Angelo per uno scatto del 2016 e che solo ora ha avuto il coraggio di mostrare . Il testimone L. è un abitante della zona , racconta all’ufologo di essersi trovato in ...

UE - boom di brevetti nel 2017. Italia al Top tra i 28 per aumento delle richieste : Torna la voglia di innovazione in Europa e l'Italia non resta a guardare. Secondo l'ultimo rapporto pubblicato dall' Ufficio europeo dei brevetti , European Patent Office, o EPO, nel 2017 sono ...

“Festa delle donne - sciopero dei mezzi”. 8 marzo - come non rimanere a piedi o bloccati in stazioni - aeroporti e pensiline. STop di aerei - bus e treni : sarà caos : Avrà una durata di 24 ore lo sciopero generale indetto per l’8 marzo dai sindacati di base in tutti i settori pubblici e privati. Lo sciopero, organizzato in concomitanza della Festa della Donna, coinvolgerà anche il trasporto pubblico locale, aereo e ferroviario con possibili disagi per i passeggeri. Vediamo, nel dettaglio, tutte le informazioni utili per chi deve mettersi in viaggio nella giornata dell’8 marzo. Il Gruppo ...

La Colao sul podio delle Top italian women scientists : ...5 miliardi annui in Italia', conclude Colao che proprio in questi giorni è salita nella lista degli scienziati italiani nel mondo al 25 posto, prima assoluta dell'endocrinologia italiana e terza tra ...

Bolzano e Oristano nella Top 40 delle città al 100% ad energia rinnovabile : città che sono viste come punto di svolta per un mondo attento all'ambiente . Dall'associazione, infatti, fanno sapere che i centri urbani sono responsabili del 70 per cento delle emissioni di ...