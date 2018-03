Tonya | ‘Una normale famiglia americana non ce l’ho’ Il film sulla Harding è tutto in

ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 marzo 2018) “Non ammetterò mai di averlo detto, ma noi per rappresentarci alle Olimpiadi vogliamo qualcuno che possa essere anche di esempio, qualcuno che porti i valori di una”. Ha il finestrino della macchina semi-chiuso e gli occhi semi-protetti dagli occhiali, il membro del comitato olimpico, uno di quelli che deve decidere se la ragazza bionda, poco più che ventenne, di fronte a lui può partecipare ai Giochi olimpici. Lei è, campionessa di pattinaggio, che lo ha inseguito fin nel garage per supplicarlo: “Non potreste giudicarmi solo per i miei salti?”. E che – dopo la confessione dell’altro – quasi sussurra: “Ma io non ce l’ho una”. Ecco, per me il(ambientato negli anni Novanta e diretto dall’australiano Craig Gillerspie, protagonista Margot Robbie), che racconta la storia della campionessa di Portland, la prima ...