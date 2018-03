Tiangong-1 potrebbe cadere su Toscana e Lazio

Tiangong 1 in caduta libera - anche la Sardegna potrebbe essere colpita : ... ha detto Claudio Portelli, dell'ufficio Space Situational Awareness dell'Agenzia Spaziale Italiana , Asi, rispondendo alle domande dei giornalisti nella diretta streaming organizzata dall'Asi. ...

A Pasqua occhi puntati al cielo - la Tiangong-1 potrebbe schiantarsi sull'Italia : - ha spiegato Luciano Anselmo, dell'Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione 'A. Faedo' del Consiglio nazionale delle Ricerche , Cnr, -. Comincerà da quel momento un progressivo processo di ...

Tiangong 1 : “Succederà la mattina di Pasqua”. La stazione spaziale cinese è prossima al “rientro” e gli esperti avvertono : “Potrebbe finire la sua corsa in Italia : ecco dove” : Sono mesi che parliamo di questa remota probabilità eppure solo adesso sta facendo veramente ‘notizia’. La stazione spaziale Tiangong 1 cadrà a breve e a detta di ingegneri aerospaziali la caduta, reggetevi forte, sarà appunto “pasquale”. Si parla infatti dell’alba della domenica di Pasqua — intorno alle 4 e 50 ora Italiana — per il rientro nell’atmosfera terrestre del Palazzo celeste (questo il significato in cinese di Tiangong). C’è ...

Stazione spaziale cinese Tiangong-1 fuori controllo : “Potrebbe sorprenderci con un ‘no show'” : Tutti gli occhi sono puntati sulla Stazione spaziale cinese, ma la Tiangong-1 “potrebbe anche sorprenderci, potremmo non vedere nulla né intercettare i suoi detriti” con i radar, insomma potrebbe accadere “un no show “. Così il fisico dell’Asi Claudio Portelli, nel corso di un incontro nella sala operativa della Protezione Civile, a Roma L'articolo Stazione spaziale cinese Tiangong-1 fuori controllo: “Potrebbe ...

La sonda cinese Tiangong-1 potrebbe cadere sulla Terra a Pasqua : Roma, 26 mar. , askanews, La stazione spaziale cinese Tiangong-1, in mandarino 'Palazzo del Cielo', potrebbe cadere sulla Terra domenica 1 aprile, giorno di Pasqua. Non è un pesce d'aprile, tuttavia ...

La stazione spaziale cinese Tiangong 1 sta per cadere sulla Terra - potrebbe colpire anche l'Italia - la Protezione Civile fornisce gli ... : La stazione spaziale cinese Tiangong 1 sta per cadere in modo incontrollato sulla Terra. Tiangong 1 è il primo modulo sperimentale cinese ed è stata lanciata nel 2011 dal centro spaziale di Jiuquan ...

Stazione spaziale Tiangong-1 - alcune parti potrebbero cadere in Italia : Stazione spaziale Tiangong-1, alcune parti potrebbero cadere in Italia Lo annuncia la Protezione civile in una circolare dove si avverte che, nei giorni di Pasqua tra il 28 marzo e il 4 aprile, potrebbe essere interessato il territorio nazionale a Sud dell’Emilia Romagna. L’orbita della navetta spaziale è monitorata ...

Attenti al cielo : pezzi di stazione spaziale Tiangong 1 potrebbero cadere in Italia : Nel periodo di Pasqua 2018, dobbiamo fare attenzione a ciò che dal cielo potrebbe cadere sulle nostre teste. La stazione spaziale cinese Tiangong 1, ormai sempre più vicina alla terra, in una finestra ...

La stazione orbitale cinese Tiangong-1 in caduta : potrebbe colpire l'Italia nel weekend di Pasqua : La stazione spaziale cinese Tiangong-1, ormai totalmente fuori controllo, potrebbe precipitare sull'Italia. L'allarme, confermato dalle agenzie spaziali e già comunicato a tutte le sedi della ...

Tiangong-1 - la stazione spaziale cinese potrebbe cadere sulle nostre teste tra fine marzo e inizio aprile : (foto: ESA/Getty images) Tiangong-1, aggiornamento: secondo le ultime previsioni dell’agenzia Aerospace Corporation, la stazione spaziale cinese, da mesi in caduta libera verso la Terra, dovrebbe rientrare nell’atmosfera tra il 29 marzo e il 9 aprile 2018. L’Agenzia spaziale europea (Esa) conferma: pare dunque che il Palazzo celeste sia ormai prossimo alla fine della corsa. Una conclusione amara di una tanto breve quanto ...

Tiangong-1 potrebbe cadere sulle nostre teste tra fine marzo e inizio aprile : Nelle zone a maggior rischio c'è anche l'Italia centro-meridionale, ma le probabilità che qualcuno venga colpito dai detriti di Tiangong sono irrilevanti

Cresce l'ansia per il satellite cinese Tiangong-1 - detriti potrebbero cadere sull'Italia : caccia aperta al satellite cinese Tiangong-1, il "palazzo celeste", che da ormai un anno è stato dichiarato fuori controllo. È confermato che il suo rientro in atmosfera avverrà nei primi mesi del ...