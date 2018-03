Tiangong 1 in caduta libera | anche la Sardegna potrebbe essere colpita

È a Matera l'occhio dell'Italia che segue la caduta della stazione spaziale cinese Tiangong : Nella Città dei Sassi è concentrata l'attenzione su tutto il mondo, perché la caduta della stazione spaziale cinese interessa i due terzi del globo terrestre, anche se, per le troppe variabili, è difficile definire le aree. A parlarne è stato oggi Tg Leonardo, ...

La caduta di Tiangong-1 sarà uno spettacolo magnifico - dice la Cina - : Le autorità cinesi rassicurano che le probabilità che Tiangong possa causare danni sono davvero minime. Il suo rientro sarà un evento spettacolare

La caduta di Tiangong-1 sarà uno spettacolo magnifico (dice la Cina) : (Foto: Protezione civile) Ci siamo: Tiangong-1, la stazione spaziale sta per tuffarsi nella nostra atmosfera. E, ora, secondo le autorità cinesi, questo suo rientro (del tutto incontrollato), sarà un evento spettacolare: nei prossimi giorni è improbabile che Tiangong causi danni, offrendoci invece uno spettacolo “magnifico” simile a una pioggia di meteoriti. Come vi avevamo raccontato, il rientro della stazione spaziale cinese è previsto (più o ...

Stazione Spaziale cinese Tiangong-1 in caduta libera sulla Terra : gli ultimi aggiornamenti su data e ora del “Crash” : Continua incessantemente il monitoraggio di Tiangong-1, la Stazione Spaziale cinese in caduta libera verso la Terra. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Aerospace Corporation, potrebbe rientrare sul pianeta domenica 1 aprile alle 14:00 UTC (le 16:00 italiane), con un’incertezza di ± 16 ore. Quest’incertezza significa che il veicolo Spaziale potrebbe cominciare il suo rientro infuocato in qualsiasi momento tra domani, sabato 31 marzo, e domenica ...

Tiangong1 in caduta libera : a bordo 120 kg di monometilidrazina Video : #Tiangong1 ha cominciato a girare sempre più velocemente, e compie una rotazione completa ogni 2.40 minuti. Le condizioni dell'atmosfera sono apparentemente tranquille e nelle ultime 48 ore, i movimenti del veicolo non hanno subito variazioni. Lo conferma Luciano Anselmo, parlando a nome dell'Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione A.Faedo: il Palazzo Celeste si sta comportando secondo previsione e sta sorvolando le nostre teste ad ...

Tiangong1 in caduta libera : a bordo 120 kg di monometilidrazina : Tiangong1 ha cominciato a girare sempre più velocemente, e compie una rotazione completa ogni 2.40 minuti. Le condizioni dell'atmosfera sono apparentemente tranquille e nelle ultime 48 ore, i movimenti del veicolo non hanno subito variazioni. Lo conferma Luciano Anselmo, parlando a nome dell'Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione "A.Faedo": il "Palazzo Celeste" si sta comportando secondo previsione e sta "sorvolando le nostre teste" ...

Stazione spaziale Tiangong-1 in caduta libera sull'Italia Video : Tutti sappiamo che al di fuori dell'atmosfera, e quindi intorno alla Terra, orbitano diversi satelliti artificiali e stazioni spaziali. [Video] Quello però che molti ancora non sapranno è che sopra le nostre teste vi è una di queste stazioni spaziali che attualmente viaggia senza controllo. Dopo essere stata lanciata nello #spazio a fine settembre 2011 e stando alle ultime comunicazioni, la navicella spaziale cinese Tiangong-1 che letteralmente ...

Stazione spaziale Tiangong-1 in caduta libera sull'Italia : Tutti sappiamo che al di fuori dell'atmosfera, e quindi intorno alla Terra, orbitano diversi satelliti artificiali e stazioni spaziali. Quello però che molti ancora non sapranno è che sopra le nostre teste vi è una di queste stazioni spaziali che attualmente viaggia senza controllo. Dopo essere stata lanciata nello spazio a fine settembre 2011 e stando alle ultime comunicazioni, la navicella spaziale cinese Tiangong-1 (che letteralmente sta per ...

Satellite cinese Tiangong-1 in caduta sulla terra : questa mappa traccia posizione in tempo reale : Il Satellite Tiangong-1 in caduta sulla terra (e forse anche sull'Italia) continua a far parlare di se e di certo lo farà fino all'impatto definitivo di tutte le sue componenti che, come abbiamo già avuto modo di raccontare, dovrebbe avvenire in una data compresa tra il giorno 28 marzo e 4 aprile. Possibile monitorare costantemente la sua posizione in corrispondenza dei continenti. Certo che si, esiste uno strumento online aggiornato in tempo ...

Stazione Spaziale cinese : ecco gli effetti dell’idrazina - il pericolo tossico a bordo di Tiangong-1 in caduta sulla Terra : Secondo l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), la Stazione Spaziale cinese fuori controllo dovrebbe precipitare sulla Terra tra il 30 marzo e il 2 aprile, in una stretta fascia intorno alle latitudini di 43 gradi nord e sud. A rendere più allarmante un quadro già critico, arriva un rapporto dell’Aerospace Corporation che suggerisce che Tiangong-1 potrebbe rilasciare materiale tossico pericoloso al rientro. Il gruppo non-profit ha avvisato: ...

Tiangong 1 - come seguire la caduta in diretta : E' partita sette anni fa, il 30 settembre del 2011, e ora la Tiangong 1 , sta tornando sulla Terra ed il rientro è incontrollato ma "non alla cieca". A seguire il lento avvicinamento del laboratorio ...

Tiangong-1 in caduta libera - allerta per gli aerei : Il rientro incontrollato della Tiangong-1 potrebbe provocare gravi disagi anche al traffico aereo italiano . Da quanto apprende l'AdnKronos, un warning inviato alle autorità di controllo degli spazi ...

Tiangong-1 in caduta libera - allerta per gli aerei : Roma, 23 mar. , AdnKronos, - Il rientro incontrollato della Tiangong-1 potrebbe provocare gravi disagi anche al traffico aereo italiano. Da quanto apprende l'AdnKronos, un warning inviato alle ...

Gli avvertimenti della Protezione civile sulla caduta di Tiangong-1 in Italia : La Protezione civile ha diffuso una circolare secondo cui la caduta di Tiangong dovrebbe essere intorno a Pasqua e potrebbe avvenire in Italia