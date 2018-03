Tiangong-1 | ecco il “cimitero spaziale degli abissi” | il punto più isolato della Terra

Tiangong-1 : ecco come seguire il percorso della caduta Video : In base agli ultimi aggiornamenti messi a disposizione dall'Agenzia Spaziale Europea, la caduta della stazione spaziale cinese #Tiangong-1 è attesa tra la notte del 31 marzo e l'1 aprile. In attesa di ulteriori aggiornamenti è possibile re la caduta del satellite in diretta ottenendo la posizione geografica nello spazio rappresentata su una mappa Google Maps. Lo stesso servizio web consente anche di visualizzare la velocita' della stazione e ...

Tiangong-1 : ecco come seguire il percorso della caduta : In base agli ultimi aggiornamenti messi a disposizione dall'Agenzia Spaziale Europea, la caduta della stazione spaziale cinese Tiangong-1 è attesa tra la notte del 31 marzo e l'1 aprile. In attesa di ulteriori aggiornamenti è possibile seguire la caduta del satellite in diretta ottenendo la posizione geografica nello spazio rappresentata su una mappa Google Maps. Lo stesso servizio web consente anche di visualizzare la velocità della stazione e ...

Stazione spaziale cinese Tiangong-1 : ecco come osservarla - brillerà nel cielo come la stella Vega [FOTO] : 1/12 ...

Tiangong 1 : “Succederà la mattina di Pasqua”. La stazione spaziale cinese è prossima al “rientro” e gli esperti avvertono : “Potrebbe finire la sua corsa in Italia : ecco dove” : Sono mesi che parliamo di questa remota probabilità eppure solo adesso sta facendo veramente ‘notizia’. La stazione spaziale Tiangong 1 cadrà a breve e a detta di ingegneri aerospaziali la caduta, reggetevi forte, sarà appunto “pasquale”. Si parla infatti dell’alba della domenica di Pasqua — intorno alle 4 e 50 ora Italiana — per il rientro nell’atmosfera terrestre del Palazzo celeste (questo il significato in cinese di Tiangong). C’è ...

Stazione Spaziale cinese Tiangong-1 - poco più di 48h al “Crash” : l’Italia resta a rischio - ecco i consigli della protezione civile : Si è tenuto nel pomeriggio di oggi, presso la sede del Dipartimento della protezione civile, un nuovo incontro del tavolo tecnico che sta seguendo le operazioni di rientro in atmosfera del primo modulo sperimentale cinese Tiangong-1. Alla riunione, oltre all’Asi (Agenzia Spaziale Italiana), hanno partecipato il consigliere militare della Presidenza del consiglio, i Ministeri dell’ Interno, della Difesa e degli Esteri, Enac, Enav, Ispra e la ...

Stazione Spaziale cinese : ecco come seguire il rientro di Tiangong-1 online : Il primo laboratorio Spaziale cinese sta per precipitare sulla Terra. Lanciato nel 2011, Tiangong-1 è stato una tappa che ha segnato la determinazione della Cina di raggiungere o addirittura superare le potenze spaziali mondiali. Tuttavia, la Stazione Spaziale ha smesso di funzionare nel 2016 e ora sta vivendo un rientro incontrollato sul nostro pianeta, che rende difficile prevedere esattamente dove e quando cadrà. Anche se si prevede che la ...

Tiangong-1 : ecco le risposte del Cnr alle domande più frequenti sul rientro del Palazzo Celeste : Ci vorrebbero, infatti, da 500 a 1000 rientri come questo perché ci sia un'elevata probabilità che un frammento colpisca qualcuno in giro per il mondo. E la probabilità di una collisione con un aereo ...

Stazione Spaziale cinese : ecco cosa fare nel caso in cui si trovasse un detrito di Tiangong-1 : La Stazione Spaziale cinese fuori controllo sta procedendo attraverso l’orbita terrestre bassa e il suo rientro nell’atmosfera terrestre è previsto tra il 30 marzo e il 2 aprile. La maggior parte di Tiangong-1 probabilmente brucerà nell’atmosfera, ma qualche migliaio di frammenti caldi e lacerati potrebbe sopravvivere e atterrare sulla superficie del nostro pianeta. Come già scritto in altri articoli di MeteoWeb, le probabilità di essere colpiti ...

Stazione Spaziale cinese : ecco gli effetti dell’idrazina - il pericolo tossico a bordo di Tiangong-1 in caduta sulla Terra : Secondo l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), la Stazione Spaziale cinese fuori controllo dovrebbe precipitare sulla Terra tra il 30 marzo e il 2 aprile, in una stretta fascia intorno alle latitudini di 43 gradi nord e sud. A rendere più allarmante un quadro già critico, arriva un rapporto dell’Aerospace Corporation che suggerisce che Tiangong-1 potrebbe rilasciare materiale tossico pericoloso al rientro. Il gruppo non-profit ha avvisato: ...

Tiangong 1 - STAZIONE SPAZIALE CINESE CADE SULL'ITALIA?/ Ecco come monitorare i suoi spostamenti : TIANGONG-1, STAZIONE SPAZIALE CINESE in caduta sull’Italia, possibili frammenti sul centro-sud. La STAZIONE SPAZIALE è fuori controllo e non è da escludere che potrebbe CADEre sul Bel Paese(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 19:08:00 GMT)

Stazione spaziale cinese fuori controllo : ecco le IMMAGINI in banda radio del Palazzo Celeste “Tiangong-1” : I ricercatori dell’Istituto Fraunhofer per la Fisica delle alte frequenze e tecniche Radar (FHR) a Wachtberg vicino a Bonn monitorano la Stazione spaziale cinese Tiangong-1 e grazie al TIRA –Tracking and Imaging Radar– tra i più potenti radar al mondo di osservazione di oggetti spaziali e forniscono spettacolari IMMAGINI del Palazzo Celeste (questo il significato della parola cinese Tiangong) che orbita intorno alla Terra a una velocità di 7,5 ...

Tiangong 1 - STAZIONE SPAZIALE CINESE CADE SULL'ITALIA?/ Rischio pioggia di frammenti a Pasqua : ecco dove : TIANGONG-1, STAZIONE SPAZIALE CINESE in caduta sull’Italia, possibili frammenti sul centro-sud. La STAZIONE SPAZIALE è fuori controllo e non è da escludere che potrebbe CADEre sul Bel Paese(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 10:40:00 GMT)

La Stazione Spaziale cinese “Tiangong-1” cadrà presto sulla Terra : la discesa “sta accelerando” - ecco quando e dove è attesa la pioggia di frammenti : 1/6 ...