Thirty Seconds To Mars | ecco il nuovo singolo!

Thirty Seconds to Mars - il nuovo singolo 'Rescue me'. Nessuna novità sul ritorno di Tomo Milicevic - ASCOLTA : Il disco verrà pubblicato con diverse copertine: fanno parte di una campagna globale che sarà presente nelle principali città del mondo a partire dagli Stati Uniti . I fan italiani del gruppo guidato ...

I Thirty Seconds To Mars - l’America e la loro cover formato lista : I Thirty Seconds To Mars sono tornati e hanno deciso di raccontare la loro America. Si intitolerà così, infatti, il loro quinto album in studio che arriva a ben cinque anni di distanza da Love, Lust, Faith and Dreams. Per ascoltarlo non dovremo aspettare ancora tanto, solo fino al 6 aprile dopo averne ricevuto un assaggio con il primo singolo, Dangerous Night e ora con One Track Mind feat. A$AP Rocky (che arriva oggi negli store digitali). La ...

Thirty Seconds to Mars : il nuovo album si intitola “America” e uscirà ad aprile : I Thirty Seconds to Mars hanno finalmente svelato titolo e data di uscita del loro nuovo album. [arc id=”4ea61566-ca40-11e7-9a25-a4badb20dab5″] “America” sarà disponibile in tutto il mondo da venerdì 6 aprile. Il disco, sia in fisico che in digitale, verrà pubblicato con diverse copertine. via GIPHY Le cover fanno parte di una campagna globale che sarà presente nelle principali città del mondo a partire dagli Stati ...

Thirty Seconds to Mars : il nuovo album si intitola 'America' e uscirà ad aprile : via GIPHY Le cover fanno parte di una campagna globale che sarà presente nelle principali città del mondo a partire dagli Stati Uniti. Qui sotto puoi dare un'occhiata a una delle copertine di "...

Il regalo di Jared Leto per Elisa dopo il duetto al concerto dei Thirty Seconds To Mars a Roma (foto) : Un regalo di Jared Leto per Elisa: il frontman dei 30 Seconds To Mars ha fatto una dedica speciale alla cantante, che ha partecipato alla tappa Romana del Monolith Tour 2018. dopo il grande concerto evento dei Thirty Seconds To Mars, che si è tenuto lo scorso venerdì 16 marzo a Roma, Jared Leto ha voluto ringraziare Elisa per aver contribuito allo show. La cantante, infatti, ha raggiunto la band sul palco del Pala Lottomatica di Roma, per ...

Orari e scaletta dei Thirty Seconds To Mars a Roma - il 16 marzo al Pala Lottomatica per The Monolith Tour 2018 : Al via stasera venerdì 16 marzo la prima data dei Thirty Seconds To Mars a Roma: la band sarà in concerto al Pala Lottomatica di Roma in occasione del Monolith Tour 2018. Il Tour è partito il 12 marzo dalla St. Jakobshalle di Basilea, in Svizzera e farà tappa anche nel nostro Paese per due concerti eventi imperdibili: il 16 marzo i Thirty Seconds To Mars sono attesi al Pala Lottomatica di Roma, mentre il 17 marzo saranno all'Unipol Arena di ...

Thirty Seconds to Mars : potrebbe essere questa la scaletta dei concerti di Roma e Bologna : Il nuovo tour indoor dei Thirty Seconds to Mars è finalmente iniziato. La tranche europea ha preso il via l’11 marzo dalla città di Colonia, in Germania. [arc id=”fce76dfa-ac72-11e2-8a73-0026b9414f30″] Jared e Shannon Leto e Tomo Milicevic sono attesi in Italia venerdì 16 marzo, quando saliranno sul palco del Palalottomatica di Roma. Il giorno successivo, invece, si esibiranno all’Unipol Arena di Bologna. via ...

Come incontrare i Thirty Seconds To Mars a Roma e Bologna 16 e 17 marzo 2018 dopo i concerti in Italia : Come incontrare i Thirty Seconds To Mars a Roma e Bologna? Per tutti i fan Italiani l'opportunità è una sola, legata all'acquisto in loco del nuovo album del gruppo guidato da Jared Leto che sarà in Italia questo mese per due eventi unici. I Thirty Seconds To Mars in Italia terranno due spettacoli in programma rispettivamente per venerdì 16 marzo al Palalottomatica di Roma e per sabato 17 marzo all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno ...

Thirty Seconds To Mars : 'Arriviamo con il nostro tour più ambizioso' : Io sono una persona affascinata e incuriosita dalla gente, e a maggior ragione questa cosa vale nei confronti di chi viene ai nostri spettacoli e ascolta la nostra musica. Sono affascinato dalla ...

MIlano Rocks parte con i Thirty Seconds to Mars : L'area, che ha ospitato gli spettacoli musicali durante l'Expo 2015, è stata recentemente rinnovata per assumere la moderna forma di una splendida arena all'aperto, pronta ad ospitare il pubblico dei ...

Pacchetti Vip e biglietti per i Thirty Seconds To Mars a Milano Rocks in prevendita su TicketOne : prezzi fino a 953 euro : biglietti per i Thirty Seconds To Mars a Milano Rocks in prevendita da oggi su TicketOne e Ticketmaster. Al via oggi la prevendita generale dei biglietti per i Thirty Seconds To Mars a Milano Rocks, attesi per un unico concerto in Lombardia il prossimo 8 settembre. Nel 2018, la band sarà in concerto nel nostro Paese per più di una serata. Il 16 e il 17 marzo, il gruppo è atteso live al Palalottomatica di Roma e all'Unipol Arena di ...

Thirty Seconds to Mars a Milano Rocks nel 2018 : info biglietti in prevendita su TicketOne : Thirty Seconds to Mars a Milano nel 2018 per un unico concerto-evento atteso in Italia il prossimo 8 settembre, presso la Expo Arena. Il gruppo internazionale aggiunge oggi nuovi eventi alla tournée europea e comunica l'inserimento in programma di uno spettacolo nel nostro Paese atteso in occasione della manifestazione musicale Milano Rocks, il festival prodotto e organizzato da Live Nation Italia. Il festival di musica rock è in programma a ...

Audio - testo e traduzione di Dangerous Night - il nuovo singolo dei Thirty Seconds To Mars aspettando l’album di inediti : Il nuovo singolo dei Thirty Seconds To Mars s'intitola Dangerous Night, nuovo brano che segue a ruota Walk On Water. I due singoli anticipano il nuovo album di inediti, il loro quinto progetto discografico, annunciato diversi mesi fa. A cinque mesi di distanza dal rilascio di Walk On Water, singolo che ha segnato il ritorno della band sul mercato discografico, esce il nuovo brano Dangerous Night, scritta da Jared e Shannon Leto, in cui si ...