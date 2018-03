Testiamo subito su Samsung Galaxy S7 Edge l’aggiornamento Oreo | ROM con porting Note 8

optimaitalia

: Testiamo subito su #SamsungGalaxyS7Edge l'aggiornamento Oreo: ROM con porting Note 8 - OptiMagazine : Testiamo subito su #SamsungGalaxyS7Edge l'aggiornamento Oreo: ROM con porting Note 8 -

(Di sabato 31 marzo 2018) Il mese di marzo ci ha regalato la distribuzione su larga scala dell'aggiornamento Androidper ilS8, mentre resta l'incertezza più totale per quanto riguarda iS7S7 flat, ancora diffusissimi in Italia. Se da un lato non ci sono dubbi sul fatto che i device in questione siano compatibili con l'upgrade (al punto da parlarvi anche di un interessante video non molto tempo fa sulle nostre pagine), allo stesso tempo dal produttore coreano non sono mai giunte comunicazioni ufficiali in grado di fare chiarezza su un argomento così delicato per il pubblico.Ci sono strade alternative percorribili per fare questo step più in fretta? A quanto pare sì, almeno stando a quanto riportato negli ultimi giorni dai colleghi di The Android Soul, che ci hanno parlato di un interessantedel pacchetto software installato sul8 a ...