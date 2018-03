TERZA GUERRA MONDIALE Che senso hanno la guerra di spie | i giochi di Putin e il treno di

TERZA GUERRA MONDIALE/ Afghanistan - Isis e Al Qaeda tengono in scacco Washington : Dopo 16 anni di GUERRA, aumenta in Afghanistan la pressione degli islamisti. Gli Usa, accanto alla maggiore presenza militare, tentano anche la via degli accordi di pace. CALEB J. WULFF(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 06:08:00 GMT)ISRAELE vs LIBANO/ Muri, giacimenti e Hezbollah: si scalda il nuovo fronte degli UsaTERZA GUERRA MONDIALE/ Egitto vs Sudan, il Medio oriente "si sposta" in Africa