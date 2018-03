Terremoto - scossa di magnitudo 3.9 all'Aquila : Terremoto, scossa di magnitudo 3.9 all'Aquila Sisma registrato alle 3.18 con epicentro a 7 chilometri ad est del capoluogo abruzzese. Fra pochi giorni il nono anniversario del devastante Terremoto che il 6 aprile 2009 causò all'Aquila e provincia oltre 300 morti Parole chiave: ...

Terremoto - scossa di magnitudo 3.9 a L'Aquila : Paura nella notte a L'Aquila, dove è stata registrata una scossa di Terremoto di magnitudo 3.9. Lo riferisce l'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), precisando che il sisma ha avuto epicentro a sette chilometri dal capoluogo abruzzese e ipocentro a 20 chilometri di profondità. La scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione, ma non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose.

Terremoto - ancora paura a Siena : nuova scossa di magnitudo 2.6 in Val d’Orcia : Dopo le scosse di Terremoto della scorsa notte nel Senese, con la prima e più forte di magnitudo 2.9 registrata all’1 nella zona di Castiglione d’Orcia, una nuova scossa, a San Quirico d’Orcia, di magnitudo 2.6, ha destato allarme nella popolazione che si è riversata in strada. E’ stata registrata alle 15,37 a 6 km di profondità, secondo quanto rilevato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Non ...

Veneto : leggera scossa Terremoto stamattina - al momento nessun danno : Venezia, 28 mar. (AdnKronos) - Una leggera scossa di terremoto è stata avvertita stamattina in diversi comuni del trevigiano, del bellunese e anche del vicentino. Al momento non si registrano danni a cose o persone. "La Regione - sottolinea l'assessore alla protezione civile Gianpaolo Bottacin - sta

Terremoto - scossa di magnitudo 3.0 in provincia di Treviso - : L'epicentro del sisma è stato registrato dall'INGV alle 9.36 della mattina a nord di Possagno, in Veneto

