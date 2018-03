Terremoto Paura a L’Aquila scossa 3 9

Violenta scossa di Terremoto : paura all’Aquila : Notte di paura all’Aquila dove alle 03:18 è stata registrata una forte scossa di terremoto di magnitudo 3.9. Lo riferisce

L'Aquila - torna la paura : Terremoto magnitudo 3.9 nella notte : Nessun danno a persone e cose, ma la scossa è stata avvertita in modo chiaro nella zona devastata dal sisma del 2009

Terremoto - ancora paura a Siena : nuova scossa di magnitudo 2.6 in Val d’Orcia : Dopo le scosse di Terremoto della scorsa notte nel Senese, con la prima e più forte di magnitudo 2.9 registrata all’1 nella zona di Castiglione d’Orcia, una nuova scossa, a San Quirico d’Orcia, di magnitudo 2.6, ha destato allarme nella popolazione che si è riversata in strada. E’ stata registrata alle 15,37 a 6 km di profondità, secondo quanto rilevato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Non ...

Terremoto nel trevigiano - grande paura in mattinata : scuole evacuate : Sono state evacuate per precauzione le scuole a Possagno e Pederobba, dove questa mattina alle 9.30 è stata registrata una forte scossa di Terremoto. Vigili del fuoco allertati, ma non ci sarebbero danni a persone o cose.Continua a leggere

Terremoto - scossa al confine Italia-Francia : paura in Piemonte tra Torino e Cuneo - epicentro tra Torre Pellice e Pinerolo : 1/7 ...

Forte boato a Casamicciola - paura a Ischia : torna il Terremoto. Epicentro più a sud-est - è la settima scossa da agosto : Un evento sismico di lieve entità di magnitudo 1,5 è stato avvertito nel corso della notte nell'area del cratere del terremoto del 21 agosto scorso a Casamicciola, localizzata tra...

Forte boato a Casamicciola - paura a Ischia : torna il Terremoto : Un evento sismico di lieve entità di magnitudo 1,5 è stato avvertito nel corso della notte nell'area del cratere del terremoto del 21 agosto scorso a Casamicciola, localizzata tra...

Rassegna 25.3. Terremoto magnitudo 3.0 in Centro Italia - torna la paura : Repubblica Sport . F1, Vettel beffa Hamilton e vince il Gp d'Australia. Sorpasso con la virtual safety car, poi duello per mezza gara. Lewis secondo, poi Raikkonen conclude il podio. Eurosport. ...

Puglia - Terremoto magnitudo 3.7. Paura per le trivellazioni : “Colpa dell’air-gun”. L’Ingv : “Esclusa qualsiasi correlazione” : Un terremoto di magnitudo 3.7 con epicentro al largo di Brindisi, all’altezza di Ostuni, ha svegliato i pugliesi mezz’ora dopo la mezzanotte tra venerdì e sabato. Nessuna conseguenza, se non quella di scatenare la psicosi, diffusa sui social network, di una possibile correlazione tra il sisma e le trivellazioni nel mar Adriatico. Un’ipotesi scartata invece da Alessandro Amato, geologo e sismologo dell’Istituto nazionale di geofisica e ...

Terremoto in Puglia - sisma intenso e raro : tanta paura - ecco i dettagli Video : Forte scossa di #Terremoto in Puglia. Stavolta, rispetto a quelle precedenti verificatesi in Grecia ed in Albania nei mesi scorsi, la scossa è stata avvertita nettamente in tutta la regione pugliese perché è avvenuta in una zona vicinissima alla costa, soprattutto nel barese, nel brindisino e nel leccese. Questo, nonostante fosse di magnitudo 3.9, quindi più leggera rispetto a quelle avvenute in passato nei Balcani. La scossa si è verificata ...

Terremoto in Puglia - sisma intenso e raro : tanta paura - ecco i dettagli : Forte scossa di # Terremoto in Puglia. Stavolta, rispetto a quelle precedenti verificatesi in Grecia ed in Albania nei mesi scorsi, la scossa è stata avvertita nettamente in tutta la regione pugliese ,...

Nella notte un forte Terremoto fa tremare il Salento - paura tra la popolazione : Erano passati trentuno minuti dopo la mezzanotte quando una scossa di magnitudo 3.9 ha fatto tremare l'intero Salento, ed è stata avvertita fino a Bari e in Basilicata. L'epicentro è stato localizzato nel Mar Adriatico qualche chilometro a largo di Ostuni ad una profondità di 27,3 chilometri. I comuni più vicini all'evento sono Ostuni, Carovigno e San Vito dei Normanni, ma oltre l'intera provincia di Brindisi la scossa è stata avvertita ...

Terremoto in Puglia - sisma intenso e raro : tanta paura - ecco i dettagli : Forte scossa di Terremoto in Puglia. Stavolta, rispetto a quelle precedenti verificatesi in Grecia ed in Albania nei mesi scorsi, la scossa è stata avvertita nettamente in tutta la regione pugliese (perché è avvenuta in una zona vicinissima alla costa), soprattutto nel barese, nel brindisino e nel leccese. Questo, nonostante fosse di magnitudo 3.9, quindi più leggera rispetto a quelle avvenute in passato nei Balcani. La scossa si è verificata ...

Terremoto - forte scossa al largo di Brindisi : paura ma nessun danno in Puglia e Basilicata : La scossa ha avuto una magnitudo di 3.9 e si è verificata poco dopo la mezzanotte a 27,3 chilometri di profondità. Diverse telefonate al centralino dei vigili...