Terremoto nella notte | gente per strada a L' Aquila | torna la paura

Terremoto a L'Aquila nella notte : magnitudo 3.9 : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.9 è stata registrata alle 3:18 con epicentro 7 km ad est delL'Aquila ed ipocentro a 20 km di profondità. Lo si apprende dalle rilevazioni dell'Istituto nazionale ...

L'Aquila - torna la paura : Terremoto magnitudo 3.9 nella notte : Nessun danno a persone e cose, ma la scossa è stata avvertita in modo chiaro nella zona devastata dal sisma del 2009

Forte Scossa di Terremoto a Est dell’Aquila - nella Frazione di Paganica : L'Aquila - Qualche minuto fa alle 3.18 una Forte Scossa di Terremoto ha risvegliato la popolazione aquilana. Un Terremoto che l’INGV in via preliminare ha valutato come Ml3.9 e che si è sprigionato pochi chilometri a nord del centro abitato. (Seguiranno aggiornamenti) leggi tutto

Nella notte un forte Terremoto fa tremare il Salento - paura tra la popolazione : Erano passati trentuno minuti dopo la mezzanotte quando una scossa di magnitudo 3.9 ha fatto tremare l'intero Salento, ed è stata avvertita fino a Bari e in Basilicata. L'epicentro è stato localizzato nel Mar Adriatico qualche chilometro a largo di Ostuni ad una profondità di 27,3 chilometri. I comuni più vicini all'evento sono Ostuni, Carovigno e San Vito dei Normanni, ma oltre l'intera provincia di Brindisi la scossa è stata avvertita ...

Terremoto Puglia - scossa M 3.9 nella notte/ Ingv - sisma avvertito a Bari e Ostuni : il precedente del 1743 : Terremoto Puglia, scossa M 3.9 nella notte: paura da Bari a Lecce fino a Brindisi. Nessun danno registrato, il precedente che terrorizza: il Terremoto del 1743 (dati Ingv)(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 12:29:00 GMT)

Terremoto Puglia - forte scossa nella zona meno sismica d’Italia ma non significa che non possono esserci terremoti : il punto sulla sismicità della Regione : 1/13 ...

Terremoto - forte scossa in Puglia nella notte - magnitudo 3 - 9 : paura a Ostuni - Brindisi - Bari e Lecce : Una violenta scossa di Terremoto in mar Adriatico è stata avvertita chiaramente in tutta la Puglia, 31 minuti dopo la mezzanotte, in paricolare a Brindisi, nel Salento e nel Sud...

Terremoto - nuova forte scossa al Centro Italia nella notte : epicentro a Camerino - tanta paura [LIVE] : 1/7 ...