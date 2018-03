Terre del Sagrantino | a Montefalco la 18edizione

Montefalco - inaugurata la 18esima edizione delle 'Terre del Sagrantino' : "Terre del Sagrantino " ha spiegato il sindaco e senatore Donatella Tesei " dà l'avvio alla stagione turistica della nostra città con l'obiettivo di sostenere l'economia locale e dare supporto alle ...

L'Aquila trema nel cuore della notte : Terremoto di magnitudo 3.9 : Al sisma è seguita una replica di magnitudo 2 dodici minuti più tardi. Tanta paura, ma nessun danno o ferito, a pochi giorni dall'anniversario del terremoto che il 9 aprile 2009 causò oltre 300 morti.Continua a leggere

Sky-Mediaset - storico accordo : Premium andrà sul satellite - una parte dello sport della tv di Murdoch sul digitale Terrestre : Canale5, Italia1 e Rete4 torneranno sulla piattaforma satellitare con l’aggiunta di film, serie tv e sport oggi ospitati dai canali Premium. Mediaset porterà sul digitale terrestre alcuni contenuti pay trasmessi dalla tv di Rupert Murdoch

Salvini a Ischia nelle zone del Terremoto : "Non prometto a vanvera come Renzi" : In Campania per le vacanze di Pasqua, il leader della Lega Matteo Salvini è andato a visitare l'isola di Ischia e le zone colpite dal terremoto del 21 agosto. Con lui i sindaci di Casamicciola e Lacco ...

Il documentario di Ryuichi Sakamoto racconta il Terremoto del Thoku attraverso un pianoforte : All'interno del film lo stesso autore commenta: " Abbiamo la civiltà moderna, la nostra scienza, la nostra tecnoogia. Ma è tutto così fragile. Avrei dovuto saperlo. Poi è accaduto il disastro e mi ...

Cinque Terre - parte il progetto per riaprire la Via dell'Amore - : Primo passo per riaprire completamente, dopo 6 anni, una delle "passeggiate" liguri più apprezzate al mondo. Il sentiero venne chiuso nel settembre 2012, a causa di una frana in cui rimasero ferite 4 ...

INGV - i Terremoti del ‘900 : il sisma del 15 gennaio 1968 nella Valle del Belice : Nel gennaio di quest’anno – riporta il blog blogINGVterremoti – si è ricordato il cinquantesimo anniversario del catastrofico terremoto che ha devastato il Belice nel 1968 (magnitudo Mw 6.5 – Intensità epicentrale X scala MCS ). Per approfondire gli aspetti di questa sequenza sismica verranno riportati sul blog due articoli tratti dal volume “Il peso economico e sociale dei disastri sismici in Italia negli ultimi 150 anni”, di ...