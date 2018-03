Tennis | Isner contro il tabù Zverev | tedesco vincente a 1 | 65

Tennis - Miami : Isner ferma Del Potro - sfida a Zverev per il titolo : Miami - L'intramontabile John Isner e la giovane promessa Alexander Zverev. Sono loro i finalisti del 'Miami Open', secondo Atp Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 7.972.535 dollari, ...

Tennis : Zverev-Isner la finale di Miami : Sarà Alexander Zverev , ATP 5, a sfidare l'idolo di casa John Isner , 17, nella finale del Masters 1000 di Miami. Il tedesco ha infatti raggiunto l'a...

Tennis - Miami Open : Isner batte Del Potro e vola in finale : ROMA - E' bastata solo un'ora e 22' a John Isner per battere Juan Martin Del Potro e conquistare l'accesso in finale, nel Miami Open, il secondo Master della stagione Tennistica, che è dotato di un ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2018 : John Isner vince la sfida tra i ‘Giganti’! Piegato in due set Juan Martin Del Potro e finale conquistata : “Well done Long John!”. E’ un John Isner di lusso quello che si è esibito nella prima semifinale del Masters 1000 di Miami (Stati Uniti). Lo statunitense, n.17 ATP, si è imposto contro il n.6 del ranking, l’argentino Juan Martin Del Potro, con il punteggio di 6-1 7-6 in 1 ora e 25 minuti di partita. Un match dominato dal Tennista americano che, continuo al servizio e convincente in risposta, ha dominato la scena, ...

Tennis - Miami : Del Potro-Isner in semifinale - out Venus Williams : Miami - Juan Martin Del Potro raggiunge John Isner in semifinale nella parte bassa del tabellone del 'Miami Open', secondo Atp Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 7.972.535 dollari, in ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2018 : Juan Martin Del Potro lotta e piega in tre set Milos Raonic. Sfida in semifinale contro Isner : Juan Martin Del Potro continua a correre! 15esima vittoria consecutiva per il Tennista argentino e semifinale conquistata nel Masters 1000 di Miami. Dopo il successo di Indian Wells, in finale contro Roger Federer, l’argentino arricchisce la propria serie di un altro incontro da ricordare. Un confronto molto difficile in cui il canadese Milos Raonic, testa di serie n.20 del torneo stelle e strisce, ha costretto il n.6 del ranking agli ...