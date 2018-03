Targa Florio' sorride' ai piloti siciliani

corrieredellosport

: Agevolazioni alla Targa Florio per gli equipaggi siciliani - madonielive : Agevolazioni alla Targa Florio per gli equipaggi siciliani - fredy1339 : I liked a @YouTube video - MG__Racing : RT @AttachMax: Porsche 907 Elford / Maglioli Victory Targa Florio 1968 -

(Di sabato 31 marzo 2018) ANSA, - ROMA, 31 MAR - Laè da sempre un appuntamento irrinunciabile per ogni pilota, che vorrebbe almeno una volta essere al via della corsa automobilistica più antica del mondo e confrontarsi sulle leggendarie strade siciliane. In particolare questo sentimento è da sempre radicato neiche vedono la "" come preziosa occasione per sfidare la ...