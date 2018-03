Su Paramount Channel Pasqua si festeggia con il cinema : ROMA – Paramount Channel, il canale visibile sul 27 del digitale terrestre e sul canale 27 di Tivusat, celebra l’imminente Pasqua con una carrellata numerosa di film e cartoni. Un’alternativa per chi volesse rimanere a casa a riposare o perché costretto dal meteo poco amico. La vigilia di Pasqua si apre con un ampio spazio […]

The Librarians 4 su Paramount Channel - trame 29 marzo e 5 aprile : Eve e il team nella “foresta disincantata” : Nuovo imperdibile doppio appuntamento con The Librarians 4 su Paramount Channel, in prima assoluta. Stasera, dopo l'addio a Flynn, il team dei mitici bibliotecari, guidati dall'intrepida Eve, si ritroverà in missione in una foresta disincantata. Nel secondo episodio della serata, protagonista sarà Cassandra in partenza per Havenport, dove spera di ritrovare la pace dei sensi. Purtroppo, si sbaglierà di grosso. Ecco le anticipazioni sugli ...

The Librarians 4 su Paramount Channel - anticipazioni 22 e 29 marzo : Flynn lascia i bibliotecari? : Prosegue l'appuntamento con The Librarians 4 su Paramount Channel, con un nuovo doppio episodio in prima visione assoluta in onda stasera, 22 marzo. Il team dei bibliotecari di New York sarà alle prese con un vecchio collega di Flynn, che si rivolge a lui per aiutarlo a sconfiggere un antico e potente nemico. Il secondo episodio della serata vedrà Eve riunirsi con Nicole Noone, salvo poi trovarsi in una pericola missione alla ricerca di un ...

The Librarians 4 su Paramount Channel - anticipazioni 15 e 22 marzo : Eve e Flynn attori per magia? : Torna The Librarians 4 su Paramount Channel in prima tv assoluta con due nuovi episodi della quarta stagione. L’irrefrenabile squadra di bibliotecari di New York City composta da Eve, Jake, Cassandra, Ezekiel e Flynn Carsen Ezekiel avrà a che fare con cliente molto particolare: Babbo Natale. Il secondo episodio della serata sarà invece molto più romantico e incentrato su Eve e Flynn. I due, mentre stanno guardando un vecchio film, rimangono ...

Cast e personaggi di The Librarians 4 - al via su Paramount Channel col ritorno di Noah Wyle : anticipazioni 8 e 15 marzo : Cast e personaggi di The Librarians 4 fanno il loro ingresso nella serata dell'8 marzo per un doppio appuntamento in prima assoluta su Paramount Channel. Dopo un anno di attesa, il debutto della quarta stagione non si è fatto attendere: negli Stati Uniti, i nuovi 12 episodi (due in più rispetto i precedenti capitoli) sono stati trasmessi dal dicembre 2017 al febbraio 2018, riscuotendo nuovamente ottimi ascolti. In The Librarians 4 tornerà ...

Timeless 2 ci sarà? Anticipazioni del finale di stagione in onda su Paramount Channel l’1 marzo : Timeless 2 ci sarà o quello di questa sarà l'ultimo viaggio nel tempo per i protagonisti della serie? Sembra proprio che le preghiere dei fan siano state esaudite e che non solo la seconda stagione ci sarà ma è già disponibile il primo trailer che mostra quello che vedremo nei nuovi episodi. L'appuntamento con il finale della prima stagione è fissato per oggi, 1 marzo, nella seconda serata di Paramount Channel quando ad andare in onda saranno ...

Il finale di Sherlock 4 su Paramount Channel : Holmes - John e Mycroft a un bivio - chi morirà? Trama 11 febbraio : La resa dei conti è vicina con il terzo e ultimo appuntamento con la serie britannica creata da Steven Moffat e Mark Gatiss: stasera va in onda il finale di Sherlock 4 su Paramount Channel. L'episodio inizierà con la grande rivelazione su Eurus e il suo successivo piano conclusivo, che comporterà un pericoloso gioco a livello fisico e sopratutto mentale per Holmes, John e Mycroft: cosa avrà in mente? L'episodio è stato trasmesso su BBC One il ...

Sherlock 4 su Paramount Channel introduce Culverton Smith e svela un segreto shock - trama 4 febbraio : Continua Sherlock 4 su Paramount Channel con il secondo episodio della quarta stagione intitolato "Il detective morente." Dopo lo scoppiettante primo appuntamento della scorsa settimana, il detective Holmes e il suo fidato assistente Watson sono divisi: la sconvolgente e drammatica morte di Mary ha segnato entrambi. Ma Sherlock ha un'ultima missione da compiere: salvare John. Il secondo episodio di Sherlock 4 introduce al pubblico italiano ...

Sherlock 4 : in prima tv free su Paramount Channel le nuove avventure del moderno Holmes : Sherlock Circa un anno fa avevamo visto e recensito per voi la quarta stagione di Sherlock, che debuttò su Netflix ad inizio 2017. Oggi – domenica 28 gennaio 2018 – quegli episodi della serie inglese liberamente ispirata ai romanzi di Arthur Conan Doyle saranno trasmessi finalmente in chiaro, su Paramount Channel a partire dalle 21.10. Sherlock 4: dal 28 gennaio 2018 alle 21.10 su Paramount Channel Tre prime serate per altrettanti ...