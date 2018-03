Studio Bankitalia; consistente gap ricchezza | uomini +25% su donne

huffingtonpost

(Di sabato 31 marzo 2018) Cala ma resta ancora "" il divario difrain Italia. Secondo unodi Giovanni D'Alessio, del servizio studi Banca d'Italia, glihanno unanetta individuale superiore del 25% a quella delle, il doppio della Francia. La differenza sale se si tiene conto dei soli attivi finanziari (35%) e meno per gli immobili (15%) mentre si allarga fra i componenti di una coppia (partner/sposi). Il divario è ridotto in età giovanile e cresce dopo i 40 anni.Il lavoro, che ha utilizzato i dati dell'indagine sui bilanci delle famiglie della Banca d'Italia, "consente di descrivere divari consistenti tra, maggiori per le attività finanziarie rispetto alle attività reali e in particolare agli immobili", si legge. I divari, più ridotti nelle età giovanili e crescenti nell'età adulta, ...