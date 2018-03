Storico accordo Mediaset-Sky | Premium sul satellite | la tv di Murdoch sul digitale

Sky-Mediaset - Storico accordo con "scambio di canali" : cosa cambia per gli abbonati : Da nemici (commerciali, s'intende) a partner veri e e propri: storico accordo tra Mediaset e Sky Italia sui canali cinema e la serie Premium. Lo annuncia Mediaset in una nota. accordo tra Mediaset e Sky Italia...

Sky-Mediaset - Storico accordo con "scambio di canali" : cosa cambia per gli abbonati : Da nemici (commerciali, s'intende) a partner veri e e propri: storico accordo tra Mediaset e Sky Italia sui canali cinema e la serie Premium. Lo annuncia Mediaset in una nota. accordo tra Mediaset e Sky Italia...

Spazio - Storico accordo Thales Alenia Space - Telespazio e Space flight : lanceranno 60 “mini satelliti” - nuova era per i servizi di geoinformazione : Si apre una nuova era per i servizi di geoinformazione con le aziende spaziali italiane in pole position. La Space Alliance formata da Thales Alenia Space (Thales 67%, Leonardo 33%) e da TeleSpazio (Leonardo 67%, Thales 33%) ha annunciato oggi al salone ‘Satellite’ di Washington di avere ufficialmente acquisito una partecipazione di minoranza in Spaceflight Industries, basata a Seattle, dopo aver ottenuto il via libera dalle autorità ...