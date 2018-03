Stephen Hawking | migliaia di persone si riuniscono a Cambridge per l’ultimo saluto ad uno

(Di sabato 31 marzo 2018) Si sono celebrati oggi nella chiesa di St. Mary the Great, a, i funerali di, il celebre astrofisico e cosmologo che si è spento all’età di 76 anni il 14 marzo scorso. Gli applausi dellediche hanno affollato le strade dihanno accompagnato il feretro fino all’ingresso nella chiesa. La campana della chiesa ha suonato per 76 volte, uno per ogni anno della vita di, all’arrivo del feretro. Le star del cinema Eddie Redmayne e Felicity Jones, protagonisti del film “La teoria del tutto”, ispirato alla vita di, erano presenti al rito. Tra i personaggi più noti presenti, anche il chitarrista dei Queen, Brian May, laureato in astrofisica, e l’attrice Lily Cole. LaPresse/AFP 500, tra familiari, amici e colleghi, hanno assistito al funerale privato, mentrediaccalcavano le strade della città per ...

L’omaggio di The Big Bang Theory a Stephen Hawking con un episodio-tributo prima del finale di stagione : Una serie che tratta di scienza, come The Big Bang Theory, il cui nome si ispira alle teorie di Stephen Hawking, non poteva non rendere omaggio a uno dei più grandi scienziati. Ad annunciarlo è Bill Prady, co-creatore insieme a Chuck Lorre, e l'attuale showrunner Steve Holland, che durante il PaleyFest hanno parlato del successo della sit-com e del suo futuro. Dopo che il cast lo aveva ricordato nelle sue molteplici apparizioni in qualità di ... : Una serie che tratta di scienza, come The Big, il cui nome si ispira alle teorie di, non poteva non rendere omaggio a uno dei più grandi scienziati. Ad annunciarlo è Bill Prady, co-creatore insieme a Chuck Lorre, e l'attuale showrunner Steve Holland, che durante il PaleyFest hanno parlato del successo della sit-com e del suo futuro. Dopo che il cast lo aveva ricordato nelle sue molteplici apparizioni in qualità di ...

La Nasa ricorda Stephen Hawking con un video : Protagonista del video qui sopra, realizzato dalla Nasa in occasione della sua scomparsa, è Stephen Hawking, il fisico reso celebre per le sue intuizioni sui buchi neri e la vera natura del “tempo” (ma non solo), nonché inconfondibile icona della scienza moderna. Lo ritroviamo al centro della scena a spiegarci, come sempre in modo singolare, le sue teorie e la sua visione del Cosmo. “Le sue scoperte nel campo della fisica e dell’astronomia non ... : Protagonista delqui sopra, realizzato dallain occasione della sua scomparsa, è, il fisico reso celebre per le sue intuizioni sui buchi neri e la vera natura del “tempo” (ma non solo), nonché inconfondibile icona della scienza moderna. Lo ritroviamo al centro della scena a spiegarci, come sempre in modo singolare, le sue teorie e la sua visione del Cosmo. “Le sue scoperte nel campo della fisica e dell’astronomia non ...

ZEBRA CROSSING. Stephen Hawking messaggero della Videofilia : ...di Hawking "di cui non ci permettiamo di dire ma rimandiamo invece a questa simpatica bustina di minerva di Umberto Eco " vogliamo ragionare sulla "epifanicità" del fisico britannico nel mondo e nel ... : ...di"di cui non ci permettiamo di dire ma rimandiamo invece a questa simpatica bustina di minerva di Umberto Eco " vogliamo ragionare sulla "epifanicità" del fisico britannico nel mondo e nel ...

Stephen Hawking - 5 libri da recuperare (oltre ai buchi neri) : Dopo la morte del celebre astrofisico Stephen Hawking si è riaccesa anche fra le persone comuni la curiosità per questa figura così peculiare e al tempo stesso così centrale nel mondo della ricerca scientifica contemporanea. Sono state molte le biografie che hanno ripercorso la sua vita e i suoi conseguimenti accademici e si sono andati a rivedere anche i film che parlavano della sua esistenza complicata eppure di grande successo. In ... : Dopo la morte del celebre astrofisicosi è riaccesa anche fra le persone comuni la curiosità per questa figura così peculiare e al tempo stesso così centrale nel mondo della ricerca scientifica contemporanea. Sono state molte le biografie che hanno ripercorso la sua vita e i suoi conseguimenti accademici e si sono andati a rivedere anche i film che parlavano della sua esistenza complicata eppure di grande successo. In ...