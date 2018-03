Stazione Spaziale cinese Tiangong-1 | protezione civile riunita in seduta permanente | alle

meteoweb.eu

(Di sabato 31 marzo 2018) Per fare un aggiornamento sul monitoraggio e sulle attività in corso per il rientro sulla Terra della-1, si terrà,ore 18.30, un punto stampa presso la sede del Dipartimento della, via Vitorchiano 4. Laè mobilitata con un tavolo tecnico riunito inda ieri sera. All’incontro saranno presenti il Capo del Dipartimento della, Angelo Borrelli e il Direttore dell’Ufficio Emergenze Luigi D’Angelo oltre ai referenti dell’AgenziaItaliana. Borrelli valuterà inoltre la convocazione del Comitato Operativo nazionale, sia per analizzare gli scenari che per prendere le dovute decisioni in tempo reale. L'articolo-1,in18.30 nuovi aggiornamenti sembra essere il primo su Meteo Web.