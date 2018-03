Slitta il rientro della Stazione spaziale cinese : Tiangong 1dovrebbe raggiungere l'atmosfera nella notte tra domenica e lunedì. Le probabilità che qualche pezzo della Stazione spaziale possa cadere sull'Italia sono dello 0,2% - La Stazione spaziale ...

Stazione spaziale cinese - Liguria ed Emilia escluse dalla caduta : Si restringe la fascia interessata dalla possibile caduta di frammenti della Stazione cinese Tiangong-1. Rispetto alle precedenti ipotesi, infatti, i nuovi calcoli escludono Liguria ed Emilia-Romagna: le regioni interessate potrebbero essere Toscana, Lazio, Marche, Abruzzo, Umbria, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Il rientro è previsto per le 00.34 del 2 aprile, ma con un ampio margine d'incertezza.

Quando rientrerà la Stazione spaziale cinese - e dove : Le cose da sapere sulla Tiangong-1: la prima è che non vi rovinerà Pasquetta The post Quando rientrerà la stazione spaziale cinese, e dove appeared first on Il Post.

La Stazione spaziale rientra nella notte tra Pasqua e Pasquetta : È ora indicato approssimativamente alle 00,34 italiane nella notte tra domani, domenica di Pasqua, e il lunedì di Pasquetta il rientro nell"atmosfera terrestre della stazione spaziale cinese Tiangong 1, lanciata nel 2011 dal centro spaziale di Jiuquan, nel deserto di Gobi, e da tempo fuori controllo nella fase finale della sua esistenza. È quanto emerso nel corso del punto stampa tenuto questa sera presso il Dipartimento nazionale della ...

Stazione spaziale cinese - slitta il rientro. Quando - e dove - cadrà sulla Terra : Cambiano le stime sull'orario in cui la Tiangong 1 dovrebbe precipitare sul nostro pianeta. Non è ancora possibile escludere che qualche frammento arrivi fino al suolo in Italia, 15 le regioni a ...

La Stazione spaziale cinese cadrà sulla Terra a Pasquetta : nuovo aggiornamento sull’orario dell’impatto [INFO e DETTAGLI] : nuovo aggiornamento sulla stima oraria per il rientro in atmosfera della Stazione Spaziale cinese Tiangong-1: secondo l’ultimo bollettino emesso dalla Protezione Civile nel corso di una conferenza stampa, l’orario è stato spostato dalla sera del giorno di Pasqua all’alba di lunedì 2 aprile, Pasquetta, in una prima fascia stimata tra le 04:25 e le 04:55. All’interno di questo arco temporale, le finestre di interesse per ...

Stazione spaziale cinese più lenta del previsto - il rientro slitta ancora : Stazione spaziale cinese più lenta del previsto, il rientro slitta ancora Le stime più recenti indicano che Tiangong 1 raggiungerà la Terra nel pomeriggio di Pasqua, con un’approssimazione di 14 ore. Non si esclude (0,2% di probabilità) che alcuni frammenti cadano sull’Italia Continua a leggere

Tiangong 1/ Stazione spaziale cinese cade sulla Terra : Asi - "0 - 2% di possibilità che si schianti in Italia" : Occhi puntati al cielo domani, il giorno di Pasqua, quando la Stazione cinese Tiangong 1 potrebbe cadere sulla Terra e puntare dritta anche verso l'Italia. Ecco gli ultimi dettagli(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 19:12:00 GMT)

A Pasqua l'impatto della Stazione spaziale cinese con la Terra : E' dello 0,2 per cento la possibilità che uno o più frammenti della stazione spaziale cinese Tiangong-1 possano cadere sul territorio italiano. Sulla base degli ultimi dati forniti dalla Agenzia ...

Stazione spaziale rallenta la caduta : 17.56 La Stazione spaziale cinese Tiangong 1 sta scendendo molto più lentamente rispetto a quanto indicavano i modelli teorici e le previsioni per il rientro continuano a slittare: le stime più recenti indicano la serata di domani o anche le prime ore del giorno dopo. E' quanto emerge dalle rilevazioni diffuse dalla principali agenzie spaziali e organizzazioni internazionali.Secondo gli esperti la possibilità che frammenti della Stazione ...

DIRETTA / Stazione spaziale cinese - slitta ancora l'ora dell'impatto | Oggi sarà visibile dall'Italia : gli aggiornamenti : In una intervista concessa all'Ansa, dall'esperto dell'Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione 'A.Faedo' del Cnr, Luciano Anselmo è stato precisato che se la situazione dovesse rimanere ...

Cosa si sa di nuovo sulla caduta della Stazione spaziale cinese Tiangong-1 : Parigi, 31 mar. , askanews, La stazione spaziale cinese Tiangong-1 sta precipitando più lentamente del previsto e potrebbe entrare nell'atmosfera terrestre anche lunedì mattina. Lo ha detto oggi l'...

"Sei Tiangong-1? Cosa ci crollerà in testa? Quanti cinesi arriveranno?". Grillo show sulla Stazione spaziale cinese : Uno sketch che prende spunto dalla psicosi per l'impatto della stazione spaziale cinese 'Tiangong-1' in caduta libera, che secondo le ultime stime dovrebbe rientrare sulla terra Domenica 1° aprile. Beppe Grillo ha pubblicato sul proprio profilo Facebook un video che lo ritrae sulla spiaggia di Bibbona, in provincia di Livorno, divenuto il set preferito delle clip sui social network. Il garante del Movimento 5 Stelle tesse ironicamente le ...

Stazione spaziale cinese Tiangong-1 - slitta ancora l’orario dell’impatto : “Crash” Domenica sera [INFO e DETTAGLI] : slitta ancora l’orario dell’impatto nell’atmosfera della Stazione Spaziale cinese Tiangong-1, fuori controllo dallo Spazio verso la Terra. L’ultima stima dell’Agenzia Spaziale italiana sul rientro in atmosfera, soggetta ancora ad ulteriori variazioni in funzione dell’evoluzione del flusso solare e tempeste geomagnetiche, prevede come data nominale il 1° aprile 2018 alle ore 19:03 UTC (le 21:03 italiane) con incertezza e ...