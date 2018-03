Stazione spaziale cinese brilla nel cielo come la stella Vega

Stazione spaziale cinese - caduta prevista alle 11 di Pasqua : paura frammenti : Stazione spaziale cinese, caduta prevista alle 11 di Pasqua: paura frammenti Secondo l’Agenzia spaziale italiana, sono numerose le Regioni italiane a rischio coinvolgimento Continua a leggere

Stazione spaziale cinese Tiangong-1 - cambia ancora l’orario del “Crash” : creerà una splendida pioggia di “meteore” nel cielo : La Stazione Spaziale cinese Tiangong-1 sta precipitando sulla Terra e le ultime previsioni di Aerospace Corporation indicano domenica 1 aprile come data probabile dell’impatto, alle ore 16:15 UTC (le 18:15 italiane) con un’incertezza di ± 9 ore. Questo significa che il lasso temporale preso in considerazione alle attuali condizioni va dalle ore 9:15 italiane di domani alle 3:15 del mattino del 2 aprile. Rispetto agli ultimi aggiornamenti, la ...

Stazione spaziale cinese Tiangong-1 - protezione civile riunita in seduta permanente : alle 18.30 nuovi aggiornamenti : Per fare un aggiornamento sul monitoraggio e sulle attività in corso per il rientro sulla Terra della Stazione Spaziale cinese Tiangong-1, si terrà, alle ore 18.30, un punto stampa presso la sede del Dipartimento della protezione civile, via Vitorchiano 4. La protezione civile è mobilitata con un tavolo tecnico riunito in seduta permanente da ieri sera. All’incontro saranno presenti il Capo del Dipartimento della protezione civile, Angelo ...

Stazione spaziale cinese - rientro previsto per la mattina di Pasqua : non si esclude la caduta di frammenti : La Stazione spaziale cinese Tiangong-1 sta "ruzzolando" verso la Terra, oscillando in modo irregolare tanto da far slittare le previsioni per il rientro, che restano comunque incentrate sulla domenica di Pasqua, alle 11.26, con una finestra di incertezza di 12 ore. Secondo l'Agenzia spaziale italiana, non è ancora possibile escludere la remota possibilità, intorno allo 0,2%, che uno o più frammenti del satellite possano cadere sul nostro ...

Tiangong 1 - la Stazione spaziale cinese cadrà sulla Terra a Pasqua : come vederla : La caduta della #stazione spaziale cinese #Tiangong 1 sulla Terra è prevista per il giorno di Pasqua. Secondo quanto risulta dalle osservazioni degli esperti, la navicella prosegue la sua caduta priva di assetto, il che la porta letteralmente a ‘ruzzolare’ con una rotazione su se stessa irregolare verso il prossimo impatto con l’atmosfera. Sono queste le ultime notizie su Tiangong 1 diffuse dall’Agenzia spaziale Italiana Asi nel corso di una ...

