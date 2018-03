Stazione cinese verso la Terra Italia fra le zone non escluse

Stazione Spaziale cinese Tiangong-1 - protezione civile riunita in seduta permanente : alle 18.30 nuovi aggiornamenti : Per fare un aggiornamento sul monitoraggio e sulle attività in corso per il rientro sulla Terra della Stazione Spaziale cinese Tiangong-1, si terrà, alle ore 18.30, un punto stampa presso la sede del Dipartimento della protezione civile, via Vitorchiano 4. La protezione civile è mobilitata con un tavolo tecnico riunito in seduta permanente da ieri sera. All’incontro saranno presenti il Capo del Dipartimento della protezione civile, Angelo ...

La Stazione cinese verso la Terra L'Italia fra le zone "non escluse" Ecco quando e dove potrà cadere : Ormai ci siamo. La stazione spaziale cinese Tiangong 1 sta cadendo verso la Terra, ruotando e oscillando in modo irregolare, tanto da far slittare di qualche ora le previsioni per il rientro, che restano incentrate sul primo aprile, giorno di Pasqua Segui su affaritaliani.it

DIRETTA / Stazione spaziale cinese - domenica mattina l'impatto | Oggi sarà visibile dall'Italia : gli aggiornamenti : In una intervista concessa all'Ansa, dall'esperto dell'Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione 'A.Faedo' del Cnr, Luciano Anselmo è stato precisato che se la situazione dovesse rimanere ...

Stazione spaziale cinese - rientro previsto per la mattina di Pasqua : non si esclude la caduta di frammenti : La Stazione spaziale cinese Tiangong-1 sta "ruzzolando" verso la Terra, oscillando in modo irregolare tanto da far slittare le previsioni per il rientro, che restano comunque incentrate sulla domenica di Pasqua, alle 11.26, con una finestra di incertezza di 12 ore. Secondo l'Agenzia spaziale italiana, non è ancora possibile escludere la remota possibilità, intorno allo 0,2%, che uno o più frammenti del satellite possano cadere sul nostro ...

Stazione spaziale cinese in rotta verso la terra : impatto previsto a Pasqua : Aggiornamento ore 21,30 venerdì 30 marzo Secondo i dati dell'Asi, 'Agenzia spaziale Italiana, il rientro della Tiangong - 1 dovrebbe avvenire alle 11.25 italiane del primo aprile, con un margine ora ...

Stazione spaziale cinese in rotta verso la terra : impatto previsto nella notte di Pasqua : Ormai la data è quasi certa: il super controllo da terra a cui è sottoposta la Stazione spaziale cineseTiangong-1 prevede l'impatto con l'atmosfera terrestre tra la serata di sabato 31 marzo e la ...

È a Matera l'occhio dell'Italia che segue la caduta della Stazione spaziale cinese Tiangong : Nella Città dei Sassi è concentrata l'attenzione su tutto il mondo, perché la caduta della stazione spaziale cinese interessa i due terzi del globo terrestre, anche se, per le troppe variabili, è difficile definire le aree. A parlarne è stato oggi Tg Leonardo, ...

Stazione Spaziale cinese Tiangong-1 - gli ultimi aggiornamenti : “Italia confermata tra i possibili scenari” - 14 Regioni a rischio. L’avviso della protezione civile [DETTAGLI] : 1/15 ...

Stazione spaziale cinese in caduta libera - rientro all'alba di Pasqua. Quali sono i rischi : ... ha detto Claudio Portelli, dell'ufficio Space Situational Awareness dell'Agenzia spaziale Italiana , Asi, rispondendo alle domande dei giornalisti nella diretta streaming organizzata dall'Asi. ...

Stazione spaziale cinese : caduta detriti alle 11.26 di domenica. Italia a rischio : La Stazione spaziale cinese Tiangong-1 precipiterà sulla terra domenica mattina, con una stima che fissa il rientro incontrollato alle 11.26 ora Italiana. E alcuni detriti potrebbero cadere anche in Italia, con una probabilità, salita rispetto alle ultime stime, dello 0,2%. È quanto emerge dagli ultimi dati forniti dalla Agenzia spaziale Italiana (ASI) durante l'incontro del tavolo tecnico che si è riunito nel ...