Stazione Centrale | lanci di bottiglie contro la polizia durante doppio arresto

Stazione Centrale - tenta di prendere il treno con 20mila euro di hashish in valigia : arrestato : Non era in regola con i documenti e aveva 2 chili di hashish. È stato fermato dai finanzieri vicino alla Stazione Centrale mentre tentava di prendere un treno insieme alla moglie. L'epilogo? Le ...

Milano. Rivitalizzazione del quartiere attorno alla Stazione Centrale : Partirà dalla riqualificazione dell’area della Stazione lungo piazza Luigi Di Savoia il piano di sviluppo e Rivitalizzazione del quartiere attorno

(AdnKronos) - Anche i Magazzini Raccordati sono destinati a essere rinnovati. Mentre è allo studio da parte di Grandi Stazioni Retail un progetto di sviluppo sul lungo termine, gli spazi saranno la location delle esposizioni di Ventura Project in occasione del Fuorisalone. Entro il secondo semestre

Milano : al via da piazza Luigi di Savoia riqualificazione Stazione Centrale : Milano, 17 mar. (AdnKronos) - Partirà dalla riqualificazione dell’area della Stazione lungo piazza Luigi Di Savoia il piano di sviluppo e rivitalizzazione del quartiere attorno alla Stazione Centrale di Milano e i Magazzini Raccordati. Entro l’estate Grandi Stazioni Retail, in accordo con l’amminist

Spazio - la Stazione cinese sta precipitando : Italia Centrale tra i punti del possibile impatto : Passa quattro volte al giorno anche sopra l'Italia Centrale e si trova a circa 250 chilometri d'altezza. Ma la stazione spaziale internazionale cinese Tiangong-1 (Palazzo Celeste) sta progressivamente perdendo quota e già da alcune settimane l'autorità spaziale di Pechino ha ammesso di averne perso

Choc nel bagno della Stazione Napoli Centrale : 41enne violenta giovane napoletano : Nel pomeriggio di ieri 6 marzo la polizia ferroviaria di Napoli ha tratto in arresto un cittadino italiano per violenza sessuale. Gli agenti del Reparto Operativo sono intervenuti nei pressi...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi ultim'ora : gelo a Milano - clochard morto assiderato in Stazione Centrale (27 febbraio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: clochard morto a Milano dopo nottata sotto il gelo in Stazione Centrale. Caos maltempo a Roma, Casapound sostiene Salvini. (27 febbraio 2018)(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 10:40:00 GMT)

Milano - un senza tetto di 55 anni muore per il freddo vicino alla Stazione centrale : Via Vittori Pisani, con i suoi portici, e' infatti una zona che accoglie molti clochard che cercano riparo con sistemazioni di fortuna

Palermo : apre parcheggio 'Kiss & ride' alla Stazione centrale : Palermo, 21 feb. (AdnKronos) - E' stato aperto questa mattina il nuovo parcheggio 'Kiss & ride' della Stazione di Palermo centrale, realizzato da Grandi Stazioni Rail. La struttura, il cui ingresso si trova su via Fazello, offre 33 posti auto, più uno riservato alle persone con mobilità ridotta ed u

Milano : falso allarme in Stazione Centrale - metro evacuata : Milano, 12 feb. (AdnKronos) - La fermata della metropolitana della Stazione Centrale di Milano è stata brevemente evacuata questa sera per uno zaino sospetto abbandonato in un corridoio di collegamento. L'allarme è subito rientrato. Nelle tratte interessate, sulla M2 e sulla M3, sono stati attivati

Milano - falso allarme alla fermata della metro della Stazione Centrale per zaino sospetto : La Stazione della metropolitana della Stazione centrale di Milano è stata evacuata a partire dalle 20,15 per uno zaino sospetto, trovato abbandonato in un corridoio di collegamento. Si è trattato di un falso allarme, come hanno accertato le forze dell’ordine, intervenute tempestivamente. Gli artificieri hanno verificato l’assenza di materiale pericoloso all’interno dello zaino. Riprende gradualmente la circolazione dei treni ...