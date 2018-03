Stasera in cielo brilla la “Luna Blu” | sarà l’ultima prima del 2020

meteoweb.eu

(Di sabato 31 marzo 2018)tutti con il naso all’insù per salutare la “Luna Blu“: in realtà il nostro satellite brillerà del suo solito colore bianco/argentato/giallastro, ma la particolarità risiede nel fatto che si tratta della seconda luna piena del mese, un evento non molto comune (accade ogni due o tre anni) che nel mondo anglosassone viene chiamato appunto “Blue Moon“. La Luna è stata Piena il 2, in fase di Ultimo Quarto il 9, Nuova il 17, in Primo Quarto il 24 ed infine nuovamente in fase di plenilunio il 31. Dal punto di vista astronomico non è un fenomeno particolarmente interessante perché la luce diretta impedisce di fatto di osservare i dettagli, masenz’altro un’occasione imperdibile per catturare immagini suggestive e spettacolari del nostro satellite. Quest’anno è già il secondo appuntamento con la Blue Moon: in precedenza, il 31 gennaio 2018, ...